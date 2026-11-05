Presidencia emite mensaje sobre la situación política en Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La cuenta en X de Presidencia del Perú difundió un pronunciamiento respecto a los acontecimientos recientes sobre la situación en Paraguay. El Ejecutivo manifestó su postura institucional frente al desarrollo de los eventos registrados sobre la actual condición política en el país hermano.

Como se sabe, Santiago Peña renunció a la Presidencia de la República de Paraguay en medio de la crisis desatada por el colapso de Ueno Bank, que dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas bancarias.

El Gobierno del Perú sigue con atención la situación política en la hermana República del Paraguay y hace votos para que el actual proceso político se desarrolle conforme a su ordenamiento constitucional, en un clima de paz social y legitimidad y con pleno respeto a la institucionalidad democrática. — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 5, 2026

Gobierno sigue con atención la situación en Paraguay

Ante la salida de Santiago Peña Palacios de la jefatura de Estado paraguaya, la Presidencia del Perú difundió un mensaje oficial en su cuenta de la plataforma X. Mediante esta publicación, el Ejecutivo peruano mostró su postura diplomática frente al escenario que atraviesa dicho país.

"El Gobierno del Perú sigue con atención la situación política en la hermana República del Paraguay y hace votos para que el actual proceso político se desarrolle conforme a su ordenamiento constitucional, en un clima de paz social y legitimidad y con pleno respeto a la institucionalidad democrática", se lee en el mensaje publicado por el Gobierno.

Como se sabe, la reacción desde Lima se produjo luego de que el mandatario paraguayo comunicara hoy la dimisión a su cargo para dar por concluido su mandato presidencial. En esa línea, la decisión fue anunciada por el propio gobernante a través de un pronunciamiento público dirigido a su nación.

Keiko Fujimori se reunió con Santiago Peña en cambio de mando

En julio de 2026, Santiago Peña llegó a Lima para asistir a la asunción al mando de la presidenta, Keiko Fujimori, con el fin de generar lazos estratégicos y atraer inversiones de Paraguay.

Horas antes de la investidura, ambos mandatarios sostuvieron una reunión bilateral centrada en el comercio, la logística y la seguridad regional, según informó el diario La Nación de Paraguay.

En el plano económico, acordaron llevar el Acuerdo de Complementación Económica N° 58 (Aladi) y potenciar el comercio exterior articulando la conexión del Corredor Bioceánico con los puertos peruanos de Ilo y Matarani.

Tras el encuentro, el mandatario destacó la experiencia política de Fujimori y exhortó a los diversos sectores peruanos a respaldar la nueva gestión para impulsar el desarrollo del país.