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Ministro de Vivienda anunció la instalación de motobombas en Villa el Salvador: "Para desaguar rápido"

Mauricio Arnillas anunció la instalación de cuatro motobombas en Villa El Salvador, además de trabajos con Sedapal para evitar nuevos aniegos tras el colapso del alcantarillado por las lluvias.

Ministro anunció la instalación de motobombas ante aniegos.
Ministro anunció la instalación de motobombas ante aniegos. (Composición Exitosa)

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/11/2026

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Las lluvias registradas en Lima Sur dejaron hogares afectados y calles inundadas en Villa El Salvador (VES), donde también colapsó el sistema de alcantarillado. Ante ello, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, anunció nuevas medidas para retirar el agua acumulada y atender futuros aniegos.

Instalarán equipos para atender nuevas inundaciones

Durante una inspección en el sector 1 de VES, el titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento anunció la instalación de cuatro motobombas de 4 y 8 pulgadas en puntos estratégicos del distrito. Estos equipos permitirán retirar rápidamente el agua acumulada durante las precipitaciones.

El titular de Vivienda explicó que también se construirán dos cámaras de bombeo de agua de lluvia, que recibirán el líquido acumulado para facilitar su extracción mediante las motobombas. Estas estructuras permitirán conectar los equipos y agilizar las labores de drenaje en los sectores afectados.

"Estas motobombas van a tener dos operarios las 24 horas del día acá constantes para activarlas en el momento que se presente la emergencia", señaló.

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Los equipos estarán disponibles de manera permanente y contarán con dos trabajadores encargados de ponerlos en funcionamiento cuando se registren nuevas acumulaciones de agua. La intervención forma parte de las medidas anunciadas durante la inspección de Arnillas.

Asimismo, Arnillas informó que su sector coordinará directamente con Sedapal para terminar la línea de desagüe pendiente en la parte alta de la zona afectada. El objetivo es facilitar la evacuación de las aguas residuales y evitar que vuelvan a rebalsar los desagües durante las lluvias.

Sedapal acelera trabajos en la zona afectada

El Aliviadero del Colector de VES registra un avance del 80% y se espera que esté terminado en aproximadamente tres semanas. Mientras tanto, Sedapal desplegó más de seis equipos hidrojet para retirar aguas residuales, limpiar el lodo y desinfectar las viviendas afectadas del sector 1, grupo 1.

Estos trabajos permitieron retirar el agua acumulada, que llegó a alcanzar un metro y medio de altura en algunos puntos. Además, diez equipos hidrojet permanecen disponibles en la sede de Sedapal, ubicada a tres cuadras de la zona. Efectivos del Ejército del Perú también apoyaron la limpieza del colegio Juan Pablo II y las viviendas cercanas.

Por su parte, la Diris Lima Sur envió personal para inspeccionar las viviendas y realizar labores de desinfección en el sector. Estas acciones acompañan la instalación de motobombas y la culminación del aliviadero, medidas impulsadas por el Ministerio de Vivienda y Sedapal para atender las inundaciones y evitar nuevos desbordes del alcantarillado en VES.

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