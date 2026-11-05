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Reclamos salariales en Francia

Nueva jornada de protesta: más de medio millón de franceses reclamaron por el alto costo de vida

Sindicatos y grupos juveniles reclaman mejoras en el costo de vida, la educación y los servicios públicos. Las autoridades calcularon la participación de hasta 700.000 manifestantes cerca de París.

Protestas en Francia por el costo de vida.
Protestas en Francia por el costo de vida. AP

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 05/11/2026

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Cientos de miles de personas marcharon hoy 5 de noviembre en una de las mayores jornada de protestas en Francia en años. Grupos de estudiantes bloquearon los accesos a diversas escuelas de París con contenedores de basura lo que generó altercados con la policía.

Estas acciones precedieron el inicio de una jornada de huelgas y manifestaciones en toda Francia impulsada por sindicatos y organizaciones juveniles de distintas ciudades del país. La movilización agrupa demandas sobre el costo de vida, la educación, los servicios públicos y las condiciones laborales.

Reclamos por el poder adquisitivo

Las movilizaciones ocurren tras semanas de disturbios y saqueos en Francia, incluidos los hechos del 17 de octubre que dañaron edificios públicos y comercios. Ante ello, la secretaria general de la Confederación Democrática Francesa del Trabajo (CFDT)Marylise Léon, explicó en declaraciones a BFMTV que los gremios identificaron descontento entre los trabajadores de diversos rubros.

"Tenemos indicadores dentro de las empresas, en diversos sectores, que demuestran que la gente quiere alzar la voz. (...) Tenemos problemas con el poder adquisitivo, nos cuesta llegar a fin de mes. De hecho, nos cuesta incluso subsistir con nuestro trabajo", dijo la dirigente sindical Marylise Léon.

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 La representante gremial señaló que la medida busca que los empleadores y el Ejecutivo atiendan los pedidos de los trabajadores del sector público y privado. Asimismo, el reporte mencionó que la Confederación General del Trabajo (CGT), de izquierda, también promovió esta convocatoria.

No obstante, las autoridades desplegaron de unos 70.000 policías para vigilar la jornada. Además, el servicio de inteligencia nacional calculó que entre 500.000 y 700.000 personas podrían integrarse a las marchas previstas en las afueras de la capital.

REUTERS
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Paro de maestros y suspensión de trenes

El Ministerio de Educación estimó que el 17,5% de los docentes de escuelas primarias públicas se sumaría a la paralización de labores. No obstante, las organizaciones sindicales alertaron sobre interrupciones en la circulación de los trenes y en otros tipos de transporte público durante la huelga.

Finalmente, el servicio de trenes regionales presentó cancelaciones de viajes en la zona norte del país europeo. Como resultado de la jornada de protesta de este jueves, la mitad de las operaciones de los servicios TER quedó suspendida.

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