Comando Unificado en Madre de Dios destruye equipos e infraestructura utilizados para minería ilegal

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Comando Unificado dio un nuevo golpe contra la minería ilegal en Madre de Dios. A través de la Policía Nacional se logró ubicar y destruir equipos e infraestructura utilizados para esta actividad ilícita y que tenían un valor que superaba los 11 millones de soles.

Intervención durante operativo

Con un operativo realizado en el sector El Infierno, en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, donde los efectivos de la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb) de la PNP encontraron tres motores sin marca, 13 motores sumergidos, ocho campamentos, 16 balsas, 850 cilindros, 80 timbos de petróleo, ocho pozas y 16 tolvas.

Además, se encontró una motocicleta lineal, así como otros bienes y enseres utilizados para la ilegal extracción de minerales en esta zona del país. En total, el monto de lo incautado estaba valorizado en S/ 11 629 100, lo que representa un importante golpe contra esta actividad ilícita.

#ComandoUnificado 🇵🇪 ¡Nuevo golpe contra la minería ilegal en Tambopata! ✅ Balsas, motores, campamentos y otros equipos empleados en la minería ilegal, valorizados en más de S/ 8 millones, fueron destruidos durante una operación realizada en Inambari, Madre de Dios. https://t.co/k0s2yu8x8k — Mindef Perú (@MindefPeru) November 4, 2026

"La nueva interdicción en Madre de Dios forma parte de los esfuerzos del Estado para restringir la capacidad operativa de esta actividad y contribuir a la protección de los recursos naturales, los ecosistemas y las condiciones de seguridad de las poblaciones amazónicas", señala la nota de prensa del Ministerio de Defensa.

Este miércoles 4 de noviembre se ejecutó este operativo entre las 03:00 de la madrugada y el mediodía, que también contó con la presencia de efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales (Diropesp), la División contra la Minería Ilegal (Divcomin), El Ejército peruano y el Ministerio Público.

Otra intervención en Madre de Dios

La Policía realizó un importante hallazgo el pasado 22 de octubre en esta región, al dar con los restos de dos personas en el sector La Pampa a unos 115 kilómetros de la Carretera Interoceánica. El caso quedó a cargo de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Madre de Dios.

Se conoció que restos encontrados no corresponderían a los tres presuntos delincuentes que fallecieron durante un enfrentamiento con la PNP el 6 del mismo mes. Esta diferencia forma parte de la información difundida sobre el caso, mientras las autoridades continúan con las diligencias para establecer la procedencia de los cuerpos.

El Comando Unificado asestó un importante golpe contra la minería ilegal en sector El Infierno, en Madre de Dios. A través de la Policía Nacional y con apoyo del Ejército, Ministerio Público y otras entidades, se destruyó equipo e infraestructura valorizado en más de S/ 11 millones.