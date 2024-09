Vladimir Padilla sugiere que paro de transportistas podría ser "fin de un gobierno"

En diálogo con Exitosa, el abogado penalista Vladimir Padilla analizó el paro de transportistas ejecutado el día de hoy, jueves 27 de septiembre: "Se está minimizando. Puede ser la crónica de la culminación de un gobierno".

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el letrado detalló que pese al reciente paro de transportistas, la situación de criminalidad y extorsión se está minimizando. Asimismo, subrayó que el Gobierno no cuenta con personal calificado para enfrentar este tipo de problemas.

"Se esta minimizando este paro, está empezando a escalar, y creo yo, aquí en concreto, eso puede ser crónica del fin de un gobierno. Se está saliendo de control y simplemente porque no tienes personas calificadas que puedan controlar ese tipo de situaciones. Un ministro que no se da cuenta que hay un riesgo latente en cancelar las clases 10 minutos antes de las 7, eso totalmente es algo aberrante", declaró para nuestro medio.

El abogado cuestionó la declaratoria del estado de emergencia en distritos periféricos y centrales de Lima, indicando que dicha medida afectará gravemente a la población trabajadora y la economía el país. A su vez, Padilla subrayó que estas decisiones demuestran una falta de conocimiento de la realidad peruana por parte de las autoridades del Estado.

"Se establece estado de emergencia, cuando se había dicho que no. En distritos que son periféricos y centrales para la población que se traslada para trabajar, obviamente eso va a afectar la actividad económica. No hay una visión global y eso implica de quien está decidiendo ahí, no conoce la realidad peruana. Eso podría llevar a un fracaso, porque ni siquiera tienen la sensibilidad de pensar en lo que va a ocurrir hacia adelante", agregó.