"¿Qué va a pasar después?": Alcalde de Ancón denuncia abandono del Ejecutivo pese a estado de emergencia

El alcalde de Ancón, Samuel Daza, criticó fuertemente las medidas que el Gobierno de Dina Boluarte propuso para acabar con la delincuencia. Señalando que, con experiencias anteriores respecto al estado de emergencia, ello no ha significado ningún cambio para la lucha contra la criminalidad.

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el burgomaestre del distrito balneario resaltó que existe una inconsecuencia en el actuar de la Policía, tomando de ejemplo su distrito que cuenta con diferentes penales fundamentales para el encarcelamiento de delincuentes, pese a eso, su comuna cuenta con paupérrimas condiciones para los serenos.