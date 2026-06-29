Vocero del equipo USAR Perú revela que la relación entre bomberos e Indeci está quebrada: "Sufrimos maltrato sistemático"

29/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En conversación con Exitosa, Carlos Malpica, brigadier mayor del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y vocero del equipo USAR Perú, dio a conocer que la relación entre los bomberos e Indeci está quebrada. "Sufrimos un maltrato sistemático", puntualizó.

Relación quebrada entre bomberos e Indeci

El brigadier mayor sostuvo que la razón de esta situación se debe a que el organismo adscrito al Ministerio de Defensa (MINDEF) "confunde" lo que es la coordinación del sistema con tener el mando que señaló que es operativo.

"No puedes mandar sobre algo que no conoces. Ellos han creado su sistema de acreditación, no tienen marco legal para eso", precisó señalando que por ello también existió una demora en la salida de los hombres se rojo que viajaron a Venezuela para brindar apoyo de rescate tras los devastadores movimientos telúricos registrados, el pasado miércoles, 24 de junio.

Al respecto, sostuvo que no hubo ninguna comunicación con el organismo y fue él quién tuvo que llamar al director de respuesta en la fecha en que la tragedia sísmica se suscitó y que su respuesta fue "nosotros no existimos".

"Ellos lo han decidido, tienen el punto político en el grupo de rescate urbano el jefe del Indeci. Además tienen el punto focal y para hacer esto tienes que tener un grupo de respuesta. En algún momento lo tuvimos y nos lo quitaron, estoy hoy es una dictadura. Ellos deciden qué se mueve y qué no", expresó.

Resaltó que, pese a dicho contexto, la función de los bomberos voluntarios es ponerse a disposición y estar operativos ante cualquier alerta de emergencia o el desastre y la convocatoria internacional "inmediatamente en 2 o 3 horas" tienen que hacer el desplazamiento y tener los equipos listos. Pero gracias a la Cancillería concretaron su llegada al país hermano de Venezuela.

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Propone que se reformule todo el sistema de gestión de riesgos

En otro momento, el brigadier mayor del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú manifestó que ante el registro de un eventual movimiento de gran magnitud en el Perú se debería reformular todo el sistema de gestión de riesgos.

"Hay que reformular todo el sistema de gestión de riesgos. Tenemos 15 años en este modelo y no está funcionando, tenemos a puertas el fenómeno El Niño y por eso es que la articulación es tan colisionada (...) el mejor modelo sería el que tiene uno solo tiene la Unidad de Gestión de Riesgos", refirió.

En conclusión, Carlos Malpica, brigadier mayor del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y vocero del equipo USAR Perú, reveló que la relación entre los bomberos e Indeci se encuentra quebrada resaltando que han sufrido "un maltrato sistemático".