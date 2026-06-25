IGP advierte posible SISMO de magnitud 8.8 frente a la costa de Lima: Alerta sísmica en Perú

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, en diálogo con Exitosa, reafirmó la posibilidad de un "sismo de magnitud 8.8 frente a la costa de Lima", por lo cual, insta a la ciudadanía a desarrollar una cultura de prevención.

Presidente del IGP reafirma eventual sismo de 8.8. en Lima

En las últimas horas, Venezuela confirmó que los dos terremotos, uno de magnitud 7.2 y otro de 7.5, que se registraron el miércole 25 de junio en su territorio, dejó al menos 164 muertos y casi mil personas heridas. Para entender mejor sobre estos movimientos telúricos que causaron gran preocupación y angustia en el país vecino, el presidente del IGP brindó declaraciones exclusivas al programa 'Hablemos Claro'.

En primer lugar, Hernando Tavera explicó que la placa del Caribe está colisionando frontalmente con lo que representa la placa oceánica del Pacífico y eso genera movimientos en esa placa, lo que conlleva a los movimientos telúricos en Venezuela como los que se reportó el miércoles. "Es parte de toda esta dinámica activa que se da dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico", precisó.

Seguidamente, argumentó que los movimientos sísmicos observados en Venezuela presentan características similares a las registradas durante el devastador terremoto de Pisco de 2007, un evento que dejó cientos de víctimas y miles de damnificados. En ese marco, reafirmó el pronóstico del IGP de un eventual sismo de magnitud 8.8 frente a la costa de Lima.

"Lo que la ciencia sí ha hecho es pronosticar el evento. Desde el 2014 hemos dicho que frente a la costa de Lima se espera que en algún momento ocurra un sismo de por lo menos de magnitud 8.8, que sería repetitivo del que ocurrió en 1746", señaló el titular del IGP.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, indicó que los dos terremotos registrados en Venezuela presentan características similares al sismo ocurrido en Pisco en 2007, debido a la ocurrencia de... pic.twitter.com/sSRk7FDLLz — Exitosa Noticias (@exitosape) June 25, 2026

Terremoto en Venezuela: IGP pide prioriza cultura de prevención

Ante esa alerta sísmica que podría ocurrir en cualquier momento en territorio nacional, Hernando Tavera instó a la ciudadanía de participar en los simulacros que se desarrollan en el país con el objetivo de crear conciencia y reconocer la importancia de tener una cultura de prevención ante un sismo, terremoto u otro desastre natural.

"Va a ocurrir un evento sísmico (de 8.8) frente a la costa peruana. ¿Qué estamos haciendo para prepararnos y no ser afectados? Lo que hemos visto en Venezuela por daños estructurales nos recuerda lo que vivimos en Pisco. (...) Comenzar en familia, robarle 5 minutos al fin de semana para hacer el simulacro en casa, eso se llama desarrollar cultura de prevención", sostuvo.

Finalmente, pidió también comenzar a preocuparnos por reforzar nuestras viviendas e infraestructura para aminorar el nivel de riesgo ante un terremoto como el registrado en Venezuela.

Ante la emergencia en Venezuela por dos terremotos que se registraron el 25 de junio, el presidente del IGP, Hernando Tavera, en exclusiva con Exitosa, brindó mayores detalles sobre esos movimientos telúricos en el país vecino. Asimismo, reafirmó la posibilidad de un sismo de magnitud 8.8 frente a la costa de Lima.