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Tras tragedia sísmica

Terremotos en Venezuela: Cancillería concreta evacuación de dos peruanos y señala que cuatro están desaparecidos

Tras los devastadores terremotos registrados en Venezuela, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que evacuará a dos ciudadanos peruanos y señaló que cuatro se encuentran desaparecidos.

Cancillería concreta evacuación dos peruanos tras sismos en Venezuela
Cancillería concreta evacuación dos peruanos tras sismos en Venezuela (Foto: Composición Exitosa)

29/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/06/2026

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El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que se evacuó a dos ciudadanos peruanos residentes en el estado de La Guaira, Venezuela, una de más afectados por los devastadores movimientos telúricos de gran intensidad en Venezuela. Además, señaló que se ha reportado cuatro desaparecidos.

Dos peruanos serán evacuados y cuatro están desaparecidos

Este  lunes, 29 de junio, la Cancillería utilizó sus canales oficiales para publicar un comunicado en el que se brindó sobre estas y otras acciones que han tomado y que se vienen ejecutando en el hermano país.

En el texto, precisa que su sección de Intereses "está permanentemente en contacto con nuestros connacionales en las zonas afectadas" y que "se ha puesto a disposición recibiendo y atendiendo los pedidos de apoyo" de las comunidades más vulnerables.

Noticia en desarrollo...

 

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