27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Comando Especial VRAEM confirmó el siniestro de una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) cuando participaba en una misión de extracción de una patrulla militar en inmediaciones de la localidad de Sanabamba.

Helicóptero sufrió accidente durante operación militar

Una emergencia se registró en el ámbito del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), luego de que un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) sufriera un siniestro mientras participaba en una operación militar. El hecho fue confirmado por el Comando Especial VRAEM mediante el Comunicado Oficial N.° 004-2026-CEVRAEM, difundido este viernes 27 de noviembre.

De acuerdo con el documento, el accidente ocurrió durante el desarrollo de una misión de extracción de una patrulla militar, en el marco de las operaciones que se realizan en esta zona del país. La emergencia se produjo en inmediaciones de la localidad de Sanabamba, ubicada dentro del ámbito de intervención del VRAEM.

El comunicado precisa que la aeronave involucrada pertenece a la Fuerza Aérea del Perú. Sin embargo, no brinda mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente, las posibles causas del siniestro ni las condiciones en las que se encontraba el helicóptero después del impacto.

La información oficial generó preocupación debido a que todavía debía determinarse la situación de los integrantes del personal que viajaban a bordo de la aeronave. Por ello, las autoridades militares dispusieron activar los mecanismos correspondientes para atender la emergencia.

Comunicado

Activan protocolos de búsqueda y rescate

Tras conocerse el accidente, el Comando Especial VRAEM informó que se activaron los protocolos de búsqueda y rescate (SAR), establecidos para este tipo de situaciones. El principal objetivo de estas acciones es localizar la aeronave siniestrada y determinar la situación del personal que se encontraba en su interior.

Las operaciones de búsqueda forman parte de la respuesta inmediata ante la emergencia registrada durante la misión de extracción. No obstante, el comunicado no especifica cuántas personas integraban la tripulación, cuántos efectivos viajaban en el helicóptero ni si se ha logrado establecer contacto con ellos.

Asimismo, la institución militar señaló que mantendrá informada oportunamente a la opinión pública sobre cualquier novedad relacionada con el incidente, a través de sus canales oficiales de comunicación.

En conclusión, el accidente del helicóptero de la FAP en Sanabamba mantiene en alerta a las autoridades militares, mientras continúan las acciones para ubicar la aeronave y conocer el estado del personal a bordo. La información sobre posibles víctimas, sobrevivientes y las causas del siniestro dependerá de los resultados de las operaciones de búsqueda y rescate.