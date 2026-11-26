26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez Guerrero, se pronunció sobre las intensas precipitaciones que han afectado a Piura y a otras zonas del norte del país este jueves 26 de noviembre, tras una jornada con inundaciones, truenos y fuertes vientos en el centro de la ciudad y sectores cercanos.

Sistema de respuesta fueron activados

Según precisó el funcionario, ya se desplegaron los elementos de primera respuesta, incluidos los sistemas de alerta y recolección de los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARE) y el apoyo del Ejército.

Vásquez indicó que los SARE administrados por el Ministerio de Vivienda están operativos, aunque advirtió que hubo demoras en la activación de aquellos bajo responsabilidad de las municipalidades de Piura y Castilla.

"Los SARES que están a cargo del Ministerio de Vivienda, todos están trabajando. Hay unos de los que están a cargo de la municipalidad tanto de Piura como en Castilla, el cual ha demorado en activarlos. Ya se ha tomado contacto con el alcalde".

Asimismo, cuestionó que, pese a coordinaciones previas en dos episodios anteriores en la región para que los alcaldes mantengan personal listo desde las primeras lluvias, persiste una articulación insuficiente durante la emergencia.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La activación de la quebrada El Faique, en el sector de Malacasí, región Piura, genera preocupación por el riesgo que representa para los transportistas y pasajeros que transitan por la zona. Las intensas lluvias incrementan el peligro y... pic.twitter.com/MDPo1Tx7YV — Exitosa Noticias (@exitosape) November 27, 2026

Defensa Civil municipal, rol de la Fiscalía y alerta vigente

El titular del Indeci recalcó que la responsabilidad de activar de inmediato las plataformas de Defensa Civil recae en cada municipalidad para que trabajen de forma conjunta con los equipos de primera respuesta ante una emergencia.

En esa línea, sostuvo que la Fiscalía de Prevención del Delito deberá ahora cumplir un rol relevante para determinar posibles sanciones, dado que cada institución tiene funciones y responsabilidades establecidas por ley en escenarios de esta naturaleza.

"[La responsabilidad recae] en la municipalidad, cada una tiene su plataforma de Defensa Civil, que ante una emergencia [...]. La Fiscalía de Prevención del Delito tiene que cumplir un rol importante en esta situación, porque cada uno tiene una función y responsabilidad en situaciones de emergencia, está en la ley".

El temporal se desarrolla mientras el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene una alerta roja hasta el domingo 29 de noviembre para Tumbes y Piura por precipitaciones de moderada, fuerte y extrema intensidad, acompañadas de ráfagas cercanas a los 35 kilómetros por hora.

#Clima #Minam #Senamhi | Del 11 al 20 de noviembre, el litoral costero registró temperaturas muy por encima de lo normal: 30,1 °C durante el día (+6,0 °C) y 23,0 °C durante la noche (+6,4 °C). 👉 https://t.co/XaAOr9AAum https://t.co/aJbYlUQVMh — Senamhi (@Senamhiperu) November 26, 2026

Las lluvias de este jueves activaron al menos diez quebradas en provincias altoandinas como Morropón, Ayabaca y Huancabamba, restringieron rutas hacia Huancabamba, Canchaque y Huarmaca, pusieron a prueba el Canal Vía en Sullana y mantuvieron en vigilancia a zonas urbanas propensas a aniegos como Ignacio Merino y El Chilcal.

El pronunciamiento del jefe del Indeci pone el foco en la necesidad de acelerar la respuesta local; el funcionamiento oportuno de las plataformas de Defensa Civil y los sistemas de drenaje será determinante frente a nuevas precipitaciones previstas en esta temporada que no da tregua.