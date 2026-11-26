26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Vecinos del sector Villa Vista, en la zona de Torre Blanca Baja, en Carabayllo, reportaron varios casos de dengue entre integrantes de sus familias. Durante un informe de Canal N, los residentes manifestaron su preocupación por la propagación de la enfermedad y pidieron la intervención de las autoridades sanitarias y municipales.

Las personas afectadas figuran miembros de una olla común, lo que obligó a contratar a una cocinera para mantener la preparación de alimentos. Ante ello, solicitaron acciones de prevención y atención a la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte y a la Municipalidad de Carabayllo.

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Vecinos de Villa Vista en Carabayllo piden ayuda a las autoridades ante aumento de casos de dengue



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Vecinos denuncian falta de agua en Villa Vista

Como se sabe, varias familias de Villa Vista y Torre Blanca Baja no cuentan con conexiones de agua potable ni alcantarillado. Por este motivo, dependen del abastecimiento mediante camiones cisterna y almacenan el recurso en tanques y otros recipientes dentro de sus viviendas.

No obstante, los residentes expresaron dudas sobre las condiciones del agua que reciben y advirtieron que algunos depósitos permanecen destapados o presentan aberturas.

Esta situación genera preocupación por la posible acumulación de agua estancada, un escenario que puede favorecer la reproducción del zancudo transmisor del dengue.

En esa línea, los pobladores pidieron campañas de fumigación, orientación sobre el almacenamiento seguro del recurso y medidas para eliminar posibles criaderos. Asimismo, solicitaron atender la acumulación de desmonte que se registra en el sector.

Menores con síntomas y trabas médicas

Durante el reporte, una vecina señaló que se encuentra en recuperación tras contraer la enfermedad y mostró inquietud porque sus hijos presentan síntomas. Uno de los menores tiene 11 años, mientras que su bebé recién nacido presenta tos y dificultades para lactar.

Asimismo, otra residente indicó que dio positivo al virus y expresó preocupación por el estado de salud de una adolescente de 17 años.

Por otro lado, una pobladora afirmó que acudió a una clínica particular para realizarse una prueba de descarte, debido a las dificultades para conseguir una cita y resultados oportunos en los establecimientos públicos.

Ante ello, la residente relató que compartió con otras vecinas de la zona una receta médica que incluía paracetamol y suero para el tratamiento de los síntomas, mientras los afectados esperan una pronta respuesta de las autoridades locales y sanitarias.