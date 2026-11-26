26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Miraflores anunció la restricción temporal del acceso y la permanencia de personas en nueve playas del distrito durante este fin de semana. La medida responde a las condiciones oceanográficas extraordinarias, a los riesgos asociados al Fenómeno El Niño y al Aviso Especial de Oleaje N°50-26, emitido el 24 de noviembre.

De acuerdo con el comunicado difundido, la disposición busca proteger la integridad de los vecinos y visitantes que acuden al litoral miraflorino. Para su cumplimiento, la comuna realizará acciones operativas junto a la PNP y la Fiscalía de Prevención del Delito.

Comunicado de la Municipalidad de Miraflores

Nueve playas restringidas hasta el domingo

Como se sabe, la medida municipal abarca el ingreso y la permanencia en nueve puntos específicos de la costa miraflorina durante el fin de semana.

"La Municipalidad Distrital de Miraflores restringirá temporalmente el acceso y la permanencia de personas en las playas Los Delfines, Pampilla I y II, Waikiki, Makaha, Redondo I y II, Estrella y Tres Picos, desde las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre hasta las 05:00 horas del domingo 29 de noviembre", señaló la comuna en su comunicado.

Cabe mencionar que las áreas operativas de las subgerencias de Gestión de Riesgo de Desastres, Serenazgo y Fiscalización y Control estarán a cargo de coordinar las acciones necesarias para hacer cumplir lo dispuesto.

Ante ello, estas labores se realizarán en coordinación con la PNP y la Fiscalía de Prevención del Delito de la jurisdicción, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los vecinos y visitantes que suelen acudir al litoral miraflorino.

Evaluación constante tras Aviso N°50-26

En esa línea, la entidad edil detalló que mantendrá el seguimiento sobre el estado de las zonas costeras comprendidas en el distrito.

"En el contexto del Fenómeno El Niño y de condiciones oceanográficas extraordinarias, la comuna continuará evaluando las condiciones de seguridad de las playas y sus accesos, e informará oportunamente a la población conforme a los pronunciamientos que emita la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú", indicó la entidad edil.

No obstante, la comuna reiteró que comunicará oportunamente a la población sobre cualquier actualización respecto a la situación de las playas y sus respectivos accesos. De esta manera, las disposiciones tomarán como referencia los pronunciamientos de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.