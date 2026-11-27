27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso restricciones al tránsito vehicular y peatonal en la Costa Verde ante la intensificación de los oleajes anómalos en el litoral peruano, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la integridad de los ciudadanos.

MML emite comunicado ante oleajes anómalos

Dicha medida fue anunciada mediante un comunicado oficial, luego de la alerta emitida por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, que advirtió sobre la intensificación de oleajes en la costa.

Según informó la institución distrital, la disposición se sustenta en una normativa que establece la restricción del tránsito en esta vía metropolitana ante el riesgo de cambios climatológicos que afecten las calles.

"Mediante el Decreto de Alcaldía N.° 013-2026, se dispone la restricción del tránsito vehicular y peatonal en la vía metropolitana de la Costa Verde, ante el riesgo inminente de inundaciones, erosión y daños en la infraestructura vial", detalla el comunicado.

La Municipalidad precisó que estas acciones buscan salvaguardar la vida, la salud y la integridad física de la población, por lo que exhortó a los ciudadanos a respetar las medidas preventivas y evitar exponerse en zonas de riesgo.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: https://t.co/ki4GNogoR1 — Municipalidad de Lima (@MuniLima) November 27, 2026

¿Hasta cuándo se mantendrán las restricciones en la Costa Verde?

De acuerdo con el comunicado, las restricciones permanecerán vigentes hasta que la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú levante las alertas por oleajes anómalos. La medida no tiene, por el momento, una fecha específica de finalización, pues dependerá de la evolución de las condiciones del mar.

Asimismo, la MML indicó que la Gerencia de Movilidad Urbana y la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres estarán a cargo de garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas, en el marco de sus respectivas competencias.

La municipalidad también señaló que notificará a las comunas distritales con jurisdicción en la Costa Verde para que implementen las medidas de restricción, prevención y control que correspondan en las actividades comerciales, turísticas, deportivas, artísticas y en el uso de las playas.

Finalmente, en el comunicado de la MML que dispone la restricción de tránsito vehicular y peatonal en la Costa Verde, exhorta a la ciudadanía a evitar acercarse a las zonas de riesgo y seguir las indicaciones de las autoridades correspondientes. Estas medidas buscan prevenir emergencias y proteger la vida de los ciudadanos ante la intensificación de los oleajes anómalos en el litoral peruano.