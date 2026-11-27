27/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un presunto cabecilla de dos organizaciones criminales vinculadas al sicariato y la extorsión fue asesinado a balazos en Villa El Salvador. La víctima, identificada como Daniel Alonso Pacheco Pinto, conocido con el alias de 'Alonso', registraba antecedentes policiales y habría permanecido recluida en un establecimiento penitenciario en al menos dos oportunidades.

El crimen ocurrió alrededor de las 10 de la noche del jueves, en las inmediaciones del cruce de las calles Los Cueros y Los Girasoles, en la asociación Villa del Mar. Según las primeras informaciones, Pacheco Pinto se encontraba al interior de su camioneta cuando fue interceptado por dos sujetos encapuchados.

Los atacantes habrían llegado a bordo de una motocicleta, que dejaron estacionada en una vía cercana antes de caminar hasta donde se encontraba su objetivo. Sin mediar palabra, abrieron fuego en reiteradas oportunidades contra el vehículo, impactando principalmente a la víctima en la cabeza y el torso.

Víctima registraba antecedentes y había salido de prisión

Pacheco Pinto era señalado como presunto cabecilla de la banda criminal 'Los Habilidosos de Villa Esperanza' y también era vinculado con la organización 'Los Terribles Pistoleros'. Ambas agrupaciones estarían relacionadas con actividades delictivas en Lima Sur. Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del asesinato.

Sin embargo, la hipótesis de un presunto ajuste de cuentas tomó fuerza luego de que sus familiares señalaran que el fallecido no residía en Villa El Salvador y habría llegado hasta ese sector después de ser citado por un desconocido. Esta versión será materia de investigación para esclarecer por qué se encontraba en dicha zona.

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Asimismo, se conoció que alias 'Alonso' registraba antecedentes por detenciones y habría permanecido recluido en un establecimiento penitenciario en al menos dos oportunidades. La primera ocurrió durante un operativo en 2025 y la segunda a inicios de este año. Según la información proporcionada, recuperó su libertad hace aproximadamente dos meses.

Las circunstancias en las que fue citado hasta Villa El Salvador, la identidad de los autores materiales y las personas que estarían detrás del ataque son ahora materia de investigación policial.

Es así que, el asesinato de Pacheco Pinto vuelve a poner bajo investigación las actividades de las organizaciones criminales que operan en Lima Sur. Mientras la Policía busca identificar a los responsables del ataque, también deberá esclarecer si la víctima fue citada bajo engaños hasta Villa El Salvador y si su muerte responde a un presunto ajuste de cuentas.