27/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rosángela Espinoza se encuentra en el centro de la atención mediática luego de que se conociera que su nuevo galán, el piloto Ricardo Sala Anchorena, continúa casado legalmente con otra mujer. La revelación de 'Magaly TV La Firme' generó revuelo, pues también se difundieron imágenes de un reciente viaje familiar del hombre junto a su aún esposa. Ante esta situación, la chica reality decidió pronunciarse en redes sociales.

¿Qué dijo Rosángela sobre su piloto casado?

La integrante de 'Esto es Guerra' utilizó sus historias de Instagram para compartir su versión de los hechos, minutos antes de que el programa de Magaly Medina emitiera el reportaje completo. Según explicó, cuando comenzó a conocer al piloto, este le aseguró que ya estaba separado y que había iniciado los trámites correspondientes para divorciarse.

"Cuando conocí a Ricardo, me dijo que ya estaba separado, que había firmado en notaría como parte de su trámite de divorcio y que no tenía hijos. Eso me dio tranquilidad para seguir conociéndolo", dijo en su comunicado.

Asimismo, Rosángela señaló que Ricardo le manifestó que había firmado documentos en una notaría como parte del proceso de separación. Además, le habría asegurado que no tenía hijos, información que le permitió sentirse tranquila y continuar conociéndolo sin sospechar que todavía mantenía un vínculo matrimonial vigente.

Por otro lado, el reportaje televisivo mostró el acta de matrimonio del piloto, quien se casó el 29 de noviembre de 2018. También difundió fotografías de un viaje a Europa que realizó recientemente junto a su esposa y el hijo de ella, situación que puso nuevamente bajo la lupa su situación sentimental.

Comunicado de Rosángela Espinoza

Rosángela pide respeto para su galán

Finalmente, la participante de 'Esto es Guerra' defendió su romance y expresó que se encuentra feliz y tranquila con su pareja. Sin embargo, cuestionó la exposición de aspectos privados de su vida y pidió respeto para ambos. También recordó que, mientras ella trabaja frente a las cámaras, Ricardo mantiene un perfil alejado del espectáculo.

"Me parece injusto que se expongan detalles personales que están fuera de lugar y se saquen conclusiones sobre mí (...) Ricardo es mi pareja, estoy feliz y en paz, y prefiero dejar el tema aquí. Les pido respeto para los dos", sentenció.

Es así que, Rosángela decidió continuar con su relación y evitar mayores declaraciones sobre la polémica. La chica reality aseguró que confía en lo que le contó el piloto y pidió respeto para ambos, mientras las revelaciones sobre su matrimonio y sus recientes viajes familiares siguen generando comentarios.