26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la continuación de oleajes anómalos de hasta fuerte intensidad en el litoral peruano para esta semana.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 51-26 de la DHN, este fenómeno estará presente hasta el domingo 29 de noviembre. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso, por si piensas viajar este fin de semana a una de las regiones costeras que estarán bajo alerta.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

Tal como es de conocimiento, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), el oleaje ligero incrementó a moderado desde la madrugada del jueves 26 de noviembre, habiendo posibilidades de que disminuya a ligero en esa misma noche.

Para el litoral Centro (zona al sur de Salaverry hasta Chancay), persistirá el oleaje de nivel ligero del suroeste, elevándose a moderado desde la madrugada del sábado 28 de noviembre, regresando a ligero en la noche del mismo día.

En la zona al sur de Chancay hasta San Juan de Marcona, el oleaje moderado continuará por todo el jueves 26, intensificándose a fuerte desde la tarde del viernes 27, volviendo a moderado en la mañana del sábado 28 y decreciendo a ligero en la mañana del domingo 29 de noviembre.

Con referente al litoral sur (zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), tendrá el mismo pronóstico. Cabe precisar que, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas, según los señalado por la Marina de Guerra.

Aviso Especial de Oleaje N.º 51-26.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a las autoridades regionales, locales, capitanías de puerto y empresas de la comunidad acuática a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Finalmente, exhortaron a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.