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Acciones ante emergencia

MML intensifica limpieza en zonas afectadas por lluvias tras reportar 65 inundaciones

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) inició trabajos de limpieza tras las intensas lluvias registradas en Lima Sur. Asimismo, reportó 65 puntos de inundación y mantiene labores para retirar el agua acumulada.

MML registra 65 casos de inundación en Lima
MML registra 65 casos de inundación en Lima (Composición Exitosa)

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/11/2026

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Luego de las intensas lluvias registradas en Lima Sur, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) inició trabajos de limpieza para atender la emergencia que se vive en diferentes distritos. En ese sentido, hasta casi la medianoche del 4 de noviembre, la comuna identificó 65 puntos que presentaban inundaciones.

MML intensifica limpieza en zonas afectadas por intensas lluvias 

Por disposición del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), desplegó acciones inmediatas para atender las inundaciones registradas en Lima Sur. 

Los trabajos contemplan labores de limpieza y atención de las zonas afectadas por las intensas lluvias, con el objetivo de reducir los riesgos y restablecer las condiciones de tránsito y seguridad para los vecinos de los distritos del sur.

Asimismo, la comuna informó que actualmente cuenta con hidrojets puestos a disposición para atender los aniegos de mayor magnitud. Incluso, precisó que su personal continúa trabajando en las zonas afectadas para responder a la emergencia ocasionada por las lluvias.

"Actualmente, hay hidrojets atendiendo los aniegos de mayor envergadura. Nuestro personal se mantiene desplegado en la zona de emergencia", afirmó la comunicación.

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Siete cisternas atienden la emergencia 

Como parte de las acciones, la Municipalidad de Lima, a través de Emape, informó que mantiene siete cisternas desplegadas en dos puntos críticos de Lima Sur: el bypass Pachacútec, en Villa María del Triunfo, y la avenida Los Héroes, en San Juan de Miraflores

Según precisó la institución, desde el 4 de noviembre sus equipos realizan de manera continua labores de succión y drenaje para retirar el agua acumulada en las vías y atender las zonas afectadas por las inundaciones.

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"A través de @EmapeMML se mantienen siete cisternas desplegadas en dos puntos críticos de Lima Sur: el bypass Pachacútec, en Villa María del Triunfo, y la av. Los Héroes, en San Juan de Miraflores. Desde ayer, nuestros equipos trabajan sin pausa, realizando labores de succión y drenaje para retirar el agua acumulada en las vías", expresó la institución.

La comuna informó que mantiene personal y equipos desplegados en las zonas afectadas para atender los aniegos y reducir los riesgos para la población.

Finalmente, la Municipalidad Metropolitana de Lima intensificó los trabajos de limpieza y atención de emergencias en los distintos puntos afectados por las inundaciones registradas en Lima Sur, a consecuencia de las intensas lluvias durante la noche del 4 y la madrugada del 5 de noviembre.

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