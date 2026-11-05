MML intensifica limpieza en zonas afectadas por lluvias tras reportar 65 inundaciones

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de las intensas lluvias registradas en Lima Sur, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) inició trabajos de limpieza para atender la emergencia que se vive en diferentes distritos. En ese sentido, hasta casi la medianoche del 4 de noviembre, la comuna identificó 65 puntos que presentaban inundaciones.

MML intensifica limpieza en zonas afectadas por intensas lluvias

Por disposición del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), desplegó acciones inmediatas para atender las inundaciones registradas en Lima Sur.

Los trabajos contemplan labores de limpieza y atención de las zonas afectadas por las intensas lluvias, con el objetivo de reducir los riesgos y restablecer las condiciones de tránsito y seguridad para los vecinos de los distritos del sur.

Asimismo, la comuna informó que actualmente cuenta con hidrojets puestos a disposición para atender los aniegos de mayor magnitud. Incluso, precisó que su personal continúa trabajando en las zonas afectadas para responder a la emergencia ocasionada por las lluvias.

"Actualmente, hay hidrojets atendiendo los aniegos de mayor envergadura. Nuestro personal se mantiene desplegado en la zona de emergencia", afirmó la comunicación.

🚨 #Ahora | Por disposición del alcalde @Renzo_Reggiardo, la Municipalidad de Lima, a través de @EmapeMML , actúa de inmediato ante las inundaciones en Lima Sur. Actualmente, hay hidrojets atendiendo los aniegos de mayor envergadura. Nuestro personal se mantiene desplegado en la zona de emergencia. 📌 Hasta el momento se han registrado 65 casos de inundación en Lima Sur. November 5, 2026

Siete cisternas atienden la emergencia

Como parte de las acciones, la Municipalidad de Lima, a través de Emape, informó que mantiene siete cisternas desplegadas en dos puntos críticos de Lima Sur: el bypass Pachacútec, en Villa María del Triunfo, y la avenida Los Héroes, en San Juan de Miraflores.

Según precisó la institución, desde el 4 de noviembre sus equipos realizan de manera continua labores de succión y drenaje para retirar el agua acumulada en las vías y atender las zonas afectadas por las inundaciones.

"A través de @EmapeMML se mantienen siete cisternas desplegadas en dos puntos críticos de Lima Sur: el bypass Pachacútec, en Villa María del Triunfo, y la av. Los Héroes, en San Juan de Miraflores. Desde ayer, nuestros equipos trabajan sin pausa, realizando labores de succión y drenaje para retirar el agua acumulada en las vías", expresó la institución.

🚨 Por disposición del alcalde @RenzoReggiardo, actuamos de inmediato ante una emergencia sin precedentes en Lima Sur. A través de @EmapeMML se mantienen siete cisternas desplegadas en dos puntos críticos de Lima Sur: el bypass Pachacútec, en Villa María del Triunfo, y la av. Los Héroes, en San Juan de Miraflores. Desde ayer, nuestros equipos trabajan sin pausa, realizando labores de succión y drenaje para retirar el agua acumulada en las vías. — Municipalidad de Lima (@MuniLima) November 5, 2026

La comuna informó que mantiene personal y equipos desplegados en las zonas afectadas para atender los aniegos y reducir los riesgos para la población.

Finalmente, la Municipalidad Metropolitana de Lima intensificó los trabajos de limpieza y atención de emergencias en los distintos puntos afectados por las inundaciones registradas en Lima Sur, a consecuencia de las intensas lluvias durante la noche del 4 y la madrugada del 5 de noviembre.