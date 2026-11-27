27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar es clave en Perú porque influye directamente en el costo de vida, las deudas, los ahorros y las decisiones de inversión, por ello, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio en la apertura de la jornada de hoy, viernes 27 de noviembre.

¿Cuál es el precio del dólar hoy, 27 de noviembre?

¿Es hora de comprar dólares? Es una de las interrogantes que muchas personas se realizan en la mañana de este viernes para evitar pérdidas si están pensando en invertir con esa divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano.

Asimismo, la importancia de saber cuál es el valor actual del "billete verde" recae en que el tipo de cambio influye en inversiones como acciones, fondos, bienes raíces y comercio internacional. Por ello, para anticiparte al entorno fluctuante de esa moneda extranjera y cuidar mejor tu poder adquisitivo, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio.

Una de las entidades que te permite conocer el precio del dólar y a cuánto cotiza el tipo de cambio de forma diaria es la la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE ¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio este jueves 26 de noviembre Lee también COMPRA VENTA S/ 3,470 S/ 3,484

Cabe destacar que los precios reflejados en el portal oficial de la Sunat, muestran una leve variación a la baja, en comparación con el día de ayer, jueves 26 de noviembre, donde la compra era de S/ 3,490 y la venta de S/ 3,496.

Tipo de cambio del dólar paralelo en Perú

¿Pero por qué varía el precio del dólar? Pues bien, esta divisa sube y baja por distintos factores locales e internacionales, entre ellos:

Tasas de interés en EE. UU .

. I nestabilidad política y económica : en tiempos de crisis o inestabilidad global, los inversores ven al dólar como un refugio seguro. Esta situación mantiene en expectativa a muchos peruanos, especialmente tras tener un gobierno de transición.

: en tiempos de crisis o inestabilidad global, los inversores ven al dólar como un refugio seguro. Esta situación mantiene en expectativa a muchos peruanos, especialmente tras tener un gobierno de transición. La política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La ley de oferta y demanda.

Por ello, antes de realizar alguna operación financiera con esa divisa, es ideal comparar las tasas y no solo revisar su valor en el mercado oficial, sino también en el paralelo o las casas de cambio en Perú. De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, la cotización del tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña es la siguientes este viernes:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,450 | venta S/ 3,480.

¿En cuánto cerró el precio del dólar ayer, 26 de noviembre?

Se recomienda buscar en las plataformas oficiales del Estado antes de comprar o vender dólares. Además de Sunat puedes acceder al portal del BCRP, que te permite conocer a cuánto cerró el dólar un día previo.

Según lo señalado por la institución liderada por Julio Velarde, la divisa cerró el jueves 26 de noviembre en S/ 3,4740 (con una apertura de S/ 3,4760), mientras que el tipo de cambio interbancario tuvo un promedio de S/ 3,4711 con un máximo de S/ 3,4760 y un mínimo de S/ 3,4670.

Así que recuerda que el tipo de cambio actualizado del día te permite saber si es el mejor momento para comprar o vender esa divisa en Perú, especialmente en la jornada de este viernes 27 de noviembre.