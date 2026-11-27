27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cinco presuntos integrantes de la banda criminal denominada 'Los malditos de la nueva generación' fueron detenidos durante un operativo policial en Villa María del Triunfo. La organización es investigada por presuntamente extorsionar a transportistas de la empresa conocida como La P, cuyos conductores debían entregar pagos diarios para poder trabajar.

La intervención se realizó aproximadamente a las 7:30 de la noche de ayer, en inmediaciones del paradero conocido como La P, ubicado en la avenida El Paraíso, en el sector de San Gabriel. Según información policial, los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Villa María del Triunfo desplegaron el operativo luego de recibir una denuncia por el delito de extorsión.

Entre los detenidos figura César Augusto Montenegro Ayala, de 49 años, conocido con el alias de 'Tato', quien es señalado por la Policía como el presunto cabecilla de esta organización delictiva. Junto a él fueron intervenidas otras cuatro personas, entre ellas tres mujeres, quienes también serían parte de la estructura dedicada al cobro de cupos a los trabajadores del transporte público.

Los pagos que exigían a los transportistas

El comandante Robert Parra, jefe del Depincri de Villa María del Triunfo, brindó detalles sobre la captura y precisó que los cinco sospechosos fueron ubicados en el mismo terminal de buses donde operaba la presunta organización criminal.

"Fueron capturados en el paradero de la P, la terminal de buses del mismo nombre. Todos ya tienen antecedentes, si no son ellos son su familia", expresó Parra.

Durante el operativo, los efectivos policiales incautaron dos cartuchos de dinamita, seis teléfonos celulares, dinero en efectivo y una motocicleta lineal. Estos elementos serán materia de investigación para determinar su presunta vinculación con las actividades ilícitas que se les atribuyen a los intervenidos.

De acuerdo con lo explicado por el comandante, los transportistas debían entregar aproximadamente 45 soles diarios por cada unidad. Este monto se distribuía en diferentes cobros: 20 soles para poder trabajar durante el día, siete soles por cada vuelta y otros cinco soles bajo el concepto de seguridad.

Presunta vinculación con una organización criminal mayor

Parra también señaló que esta banda no actuaría de manera independiente, sino que presuntamente trabajaría para una organización criminal de mayor alcance, conocida como 'Los Trujillanos', liderada por un sujeto identificado con el alias de 'El Pitbull'.

Según la información policial, los varones cumplirían funciones relacionadas con el brazo armado de esta estructura, mientras que las mujeres se encargarían de recaudar y movilizar diariamente el dinero obtenido mediante las extorsiones.

Finalmente, el caso fue comunicado al Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes y determinar las responsabilidades de los cinco detenidos. Entretanto, la Policía Nacional informó que mantiene los operativos en este sector de Lima Sur para combatir las extorsiones que afectan a los transportistas.