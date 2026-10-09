Werner Salcedo denuncia a Rafael Santos por presunta discriminación a cusqueños y pide al PJ: "Una sentencia ejemplar"

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, informó que presentó una denuncia penal contra Rafael Santos por presunta discriminación contra la población cusqueña y pidió al Poder Judicial (PJ) emitir una "sentencia ejemplar".

Werner Salcedo denuncia penalmente a Rafael Santos por comentarios discriminatorios

Como parte de su diálogo con Exitosa, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, explicó su denuncia penal contra Rafael Santos por presunta discriminación en agravio de los cusqueños, ya que las expresiones atribuidas al denunciado menospreciarían la capacidad de razonamiento y decisión electoral de los ciudadanos por vivir en zonas de altura.

Asimismo, explicó que la denuncia se sustenta en el artículo 323 del Código Penal, referido al delito de discriminación e incitación a la discriminación. Según señaló, Santos habría atribuido a los cusqueños una menor capacidad para razonar y votar debido a las condiciones geográficas en las que viven.

"Nosotros hemos denunciado al señor Santos, donde atribuye a la población cusqueña que nosotros tenemos una menor capacidad para razonar y votar por vivir en altura", expresó el gobernador durante la entrevista.

El titular del Gobierno Regional del Cusco cuestionó este tipo de expresiones y afirmó que la discriminación contra las poblaciones andinas y amazónicas se ha repetido a lo largo de la historia del país. Como ejemplo, recordó el trato que, según indicó, recibieron los habitantes de la Amazonía después de los acontecimientos del Baguazo.

También, Werner Salcedo rechazó que los ciudadanos de las regiones sean considerados inferiores por su procedencia geográfica y destacó el aporte de la población provinciana en la construcción y el desarrollo de Lima.

Pedido al Poder Judicial

Incluso, precisó que su acción legal no busca cuestionar una posición ideológica ni impedir las discrepancias políticas, sino que se investiguen las expresiones que considera discriminatorias. Por ello, pidió la intervención de la Fiscalía para que realice las investigaciones correspondientes.

"Yo no denuncié una ideología, denuncié discriminación. Pensar diferente no nos hace menos peruanos. Yo puedo discrepar profundamente de cómo vota un ciudadano, pero jamás voy a aceptar que, por votar diferente, se nos considere menos inteligentes, menos capaces o menos peruanos", manifestó.

Finalmente, el gobernador Werner Salcedo reiteró su rechazo a cualquier forma de exclusión contra los habitantes de los Andes y la Amazonía. La denuncia busca que las autoridades competentes determinen si las declaraciones de Rafael Santos constituyen un delito. La eventual responsabilidad penal deberá establecerse mediante las investigaciones y el procedimiento judicial correspondiente.