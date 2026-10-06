Rafael Santos, exalcalde de Pueblo Libre, es denunciado por polémicos comentarios contra votantes cusqueños por supuesta "falta de oxígeno"

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Colegio de Abogados del Cusco interpuso una denuncia penal por el presunto delito de discriminación contra Rafael Santos, exalcalde de Pueblo Libre. Esta acción responde a los comentarios del político respecto a los recientes resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en la región surandina, los cuales generaron indignación y rechazo ciudadano.

La controversia surgió tras una entrevista donde el excandidato presidencial justificó la victoria electoral de Verónika Mendoza argumentando que los ciudadanos imperiales sufren falta de oxígeno. Ante esta situación, gremios profesionales y autoridades políticas solicitaron la inmediata intervención de la fiscalía para investigar las presuntas ofensas contra la población andina.

Comentario desatinado de Rafael Santos

La polémica se originó durante una transmisión en el canal RockefellerChannel, donde se consultó a Rafael Santos sobre los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Cusco y el triunfo de Venceremos. En ese contexto, el exburgomaestre vinculó la decisión de los votantes cusqueños a factores geográficos y atmosféricos.

"Bueno, lo que pasa es que en el Cusco no te olvides que estás en altura y, en altura, el oxígeno es bastante menor que en la Costa. Entonces, yo creo que han cometido el mismo error porque no han podido pensar de manera coherente", mencionó el exalcalde de Pueblo Libre.

Tras ser cuestionado por los entrevistadores, el político peruano defendió su postura descartando motivaciones clasistas o racistas. Además de reiterar su argumento sobre los efectos físicos de la altitud, mantuvo su posición inicial frente a la victoria obtenida por Verónika Mendoza en el reciente proceso electoral peruano.

"Es un comentario psicológico... por la altura que tiene (Cusco), no se da cuenta de la realidad de que está viviendo (...) Es físico, no estoy hablando de un tema racista ni clasista. La falta de oxígeno hace que muchos piensen de manera obtusa antes de tomar una decisión", replicó Santos ante los cuestionamientos.

Comunicado

Ilustre Colegio de Abogados de Cusco responde

Estas expresiones motivaron que el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco eleve el caso ante el Ministerio Público mediante un documento oficial. La institución exigió que el debate político se mantenga con prudencia y condenó cualquier intento de minimizar la capacidad de los ciudadanos cusqueños.

"Las diferencias políticas son legítimas, pero deben expresarse con respeto y responsabilidad. Ninguna discrepancia puede justificar expresiones que ofendan, menosprecien o discriminen a todo un pueblo", se lee en un comunicado publicado.

Asimismo, diversas figuras públicas expresaron su total repudio frente a lo que consideran un lamentable acto de discriminación. El diputado Jair Manrique solicitó una investigación fiscal de oficio.

Hasta la fecha, otros organismos estatales competentes, como el Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo, no han emitido un pronunciamiento sobre el presunto acto discriminatorio.