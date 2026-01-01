Año Nuevo 2026: Estos son 6 sucesos que marcaron la historia del Perú un 1 de enero

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Amenidades

Una fecha que siempre trae historia. El 1 de enero no solo marca el inicio de un nuevo año, también ha sido escenario de momentos clave en la historia del Perú. Desde acuerdos coloniales hasta hitos diplomáticos y episodios de crisis, esta fecha concentra sucesos que reflejan la diversidad de nuestro pasado.

A continuación, repasamos seis hechos que ocurrieron en distintos siglos y que, de alguna manera, siguen resonando en la memoria nacional y han marcado el rumbo de la historia.

1535 - Acuerdo colonial

Ese día se firmó el Acuerdo entre Pedro de Alvarado, Francisco Pizarro y Diego de Almagro, consolidando la conquista española en el Perú. En el pacto, Alvarado cedió su expedición, evitando un enfrentamiento armado, lo que permitió la consolidación de territorios y poder, marcando el rumbo del virreinato.

La negociación entre Alvarado, Pizarro y Almagro.

1791 - Nace El Mercurio Peruano

El primer número de El Mercurio Peruano salió a la luz bajo la dirección de Hipólito Unanue y otros miembros de la Sociedad de Amantes del País. Considerado pionero del periodismo nacional, fue un espacio de difusión científica y cultural en tiempos coloniales.

El Mercurio Peruano, encabezado por Hipólito Unanue.

1878 - El telégrafo nacional

El telégrafo se convirtió en servicio nacional, modernizando la comunicación en el Perú. Este avance permitió conectar regiones distantes y agilizar la transmisión de noticias, un paso clave hacia la integración del país.

Antigua casa de correos y telégrafos.

1972 - El asesinato de Banchero Rossi

El empresario Luis Banchero Rossi, impulsor de la industria pesquera peruana, fue asesinado en Chaclacayo. Su muerte conmocionó al país y abrió un capítulo de misterio en torno a las circunstancias del crimen.

Banchero Rossi, empresario peruano dedicado a la exportación de harina y aceite de pescado.

1982 - Pérez de Cuéllar en la ONU

El diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar asumió la Secretaría General de la ONU, convirtiéndose en el primer latinoamericano en ocupar ese cargo. Su gestión marcó un hito para la diplomacia peruana y mundial.

Javier Pérez de Cuéllar, primer latinoamericano en liderar el organismo internacional.

2005 - El Andahuaylazo

La sublevación etnocacerista liderada por Antauro Humala en Andahuaylas sacudió al país. El episodio, conocido como El Andahuaylazo, dejó muertos y heridos, y abrió un debate sobre radicalismo político y seguridad nacional.

Antauro Humala toma por asalto comisaría para desafiar al gobierno de Alejandro Toledo.

El 1 de enero, además de ser día de celebraciones, ha sido testigo de pactos coloniales, avances tecnológicos, tragedias empresariales, logros diplomáticos y crisis políticas. Estos seis sucesos muestran que la historia del Perú también se escribe en Año Nuevo, recordándonos que cada inicio de calendario puede traer consigo momentos que marcan el rumbo de la nación.