Año Nuevo 2026: Estos son 6 sucesos que marcaron la historia del Perú un 1 de enero

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Amenidades / Actualizado al 01/01/2026
Una fecha que siempre trae historia. El 1 de enero no solo marca el inicio de un nuevo año, también ha sido escenario de momentos clave en la historia del Perú. Desde acuerdos coloniales hasta hitos diplomáticos y episodios de crisis, esta fecha concentra sucesos que reflejan la diversidad de nuestro pasado.
A continuación, repasamos seis hechos que ocurrieron en distintos siglos y que, de alguna manera, siguen resonando en la memoria nacional y han marcado el rumbo de la historia.
1535 - Acuerdo colonial
Ese día se firmó el Acuerdo entre Pedro de Alvarado, Francisco Pizarro y Diego de Almagro, consolidando la conquista española en el Perú. En el pacto, Alvarado cedió su expedición, evitando un enfrentamiento armado, lo que permitió la consolidación de territorios y poder, marcando el rumbo del virreinato.
1791 - Nace El Mercurio Peruano
El primer número de El Mercurio Peruano salió a la luz bajo la dirección de Hipólito Unanue y otros miembros de la Sociedad de Amantes del País. Considerado pionero del periodismo nacional, fue un espacio de difusión científica y cultural en tiempos coloniales.
1878 - El telégrafo nacional
El telégrafo se convirtió en servicio nacional, modernizando la comunicación en el Perú. Este avance permitió conectar regiones distantes y agilizar la transmisión de noticias, un paso clave hacia la integración del país.
1972 - El asesinato de Banchero Rossi
El empresario Luis Banchero Rossi, impulsor de la industria pesquera peruana, fue asesinado en Chaclacayo. Su muerte conmocionó al país y abrió un capítulo de misterio en torno a las circunstancias del crimen.
1982 - Pérez de Cuéllar en la ONU
El diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar asumió la Secretaría General de la ONU, convirtiéndose en el primer latinoamericano en ocupar ese cargo. Su gestión marcó un hito para la diplomacia peruana y mundial.
2005 - El Andahuaylazo
La sublevación etnocacerista liderada por Antauro Humala en Andahuaylas sacudió al país. El episodio, conocido como El Andahuaylazo, dejó muertos y heridos, y abrió un debate sobre radicalismo político y seguridad nacional.
El 1 de enero, además de ser día de celebraciones, ha sido testigo de pactos coloniales, avances tecnológicos, tragedias empresariales, logros diplomáticos y crisis políticas. Estos seis sucesos muestran que la historia del Perú también se escribe en Año Nuevo, recordándonos que cada inicio de calendario puede traer consigo momentos que marcan el rumbo de la nación.