"En Perú asesinas a un periodista y no pasa nada": ANP alerta sobre crímenes contra la prensa

En entrevista con Exitosa, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez, indicó que los crímenes perpetrados contra cuatro hombres de prensa este 2025 tiene un mensaje claro: se busca silenciar la actividad periodística en nuestro país.

Un panorama crítico para el periodismo

La presidente de la ANP enfatizó que el periodista tiene que ser crítico y ejercer su labor de fiscalización social frente a las autoridades tanto a nivel local como regional.

"El mensaje que le quieren dar al resto de periodistas está bien clarísimo sobre la mesa: No te metas con nosotros, no investigues. En el caso de Gastón Medina recibió una corona fúnebre en su canal de televisión, había recibido amenazas diversas., El propio caso de Raúl Celis, Fernando Núñez eran periodistas críticos, ahora con Mitzar (...) es difícil observar el 2026 con una mirada esperanzadora", manifestó.

Bajo esa premisa, Zuliana Lainez afirmó que el año que viene al ser electoral es uno de "los escenarios peores para el ejercicio del periodismo".

"El mensaje que se está dando con cuatro periodistas asesinados es que en Perú tú asesinas a un periodista y no pasa nada (...) el problema es ese, nuestro Estado se queda en conferencias de prensa grandilocuentes", sostuvo.

Un año difícil para el ejercicio periodístico

La inseguridad ciudadana ha cobrado la vida de cuatro comunicadores este año en nuestro país por el solo hecho de ejercer sus labores, fueron asesinados Gastón Medina Sotomayor, Fernando Núñez Guevara, Raúl Celis López y Mitzar Castillejos.

En este contexto de estas muertes, la presidenta de la ANP mostró su tajante postura. En un inicio, consideró que el 2025 ha sido una temporada "letal" debido al deceso de sus colegas.

En tal sentido, señaló que se registraban ocho años sin que se susciten asesinatos de hombres de prensa y que ello revela cuál es la situación de la existencia de garantías para el ejercicio periodístico en el país.

Además, expuso la travesía que viene teniendo la familia de Mitzar Castillejos que, tras su reciente fallecimiento, buscaban ayuda para que su cuerpo pueda ser trasladado a su natal Ucayali y brindarle una cristiana sepultura.

"He tenido contacto con la hermana de Mitzar. Lo retiraron anoche del hospital María Auxiliadora y lo llevaron a la Morgue de Lima para hacer la necropsia correspondiente. Son casi las 10 de la mañana y la familia no puede retirar el cuerpo", refirió.

