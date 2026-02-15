Rospigliosi arremete contra Renovación Popular por apoyar censura contra José Jerí: "Quieren asaltar la presidencia"

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, respondió con dureza a la postura de Renovación Popular, que anunció su respaldo a la censura contra el presidente José Jerí. A través de un mensaje en la red social X, Rospigliosi acusó a la bancada liderada por Rafael López Aliaga de intentar aprovechar la coyuntura política para beneficiarse en plena campaña electoral.

"Renovación quiere asaltar la presidencia de la República en periodo electoral para favorecer a Renovación. ¿Esa era la intención del pleno extraordinario del Congreso? ¿Por eso lo promovieron aliados con caviares y comunistas?", escribió.

Congresistas de Renovación voceados para el reemplazo de Jerí

Las críticas de Fernando Rospigliosi se dan tras enterarse que entre los posibles reemplazos de José Jerí, en caso prospere la censura, se encuentran congresistas de Renovación Popular.

El vocero de dicha bancada, Alejandro Muñante, había propuesto a José Cueto como alternativa para presidir el Parlamento, destacando su "talante democrático". También mencionó a María del Carmen Alva, ex presidenta del Congreso, como otra opción viable.

Este escenario explica el tono de la acusación de Rospigliosi, quien interpretó la estrategia como un intento de capitalizar la crisis para beneficio de la propia bancada en época electoral. La posibilidad de que figuras de Renovación Popular asuman el cargo refuerza la narrativa de que la bancada estaría buscando un control político que trascienda la coyuntura inmediata.

Crisis y censura en camino

La declaración se produce en medio de la crisis política que enfrenta el Congreso, con siete mociones de censura contra Jerí que serán debatidas en el pleno extraordinario del 17 de febrero. Mientras Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, anunció que no respaldará la censura, Renovación Popular ratificó que sus votos estarán a favor de la destitución.

En defensa del orden y la mujer peruana. pic.twitter.com/Ucl4uz3Xcy — Partido Político Fuerza Popular (@FuerzaPopular__) February 15, 2026

Las palabras de Rospigliosi reflejan la tensión creciente entre las bancadas de oposición. Mientras Renovación Popular busca proyectar liderazgo en medio de la crisis política y marcar distancia del fujimorismo, el presidente encargado del Congreso advierte que detrás de esa estrategia hay un intento de control político en plena campaña.

El señalamiento de que Renovación actúa "aliada con caviares y comunistas" añade un matiz ideológico al enfrentamiento, reforzando la narrativa de polarización en el Parlamento.

Este escenario muestra cómo la disputa por la censura contra José Jerí se ha convertido en un campo de batalla político, donde cada bancada busca posicionarse de cara a las elecciones, y donde las acusaciones cruzadas intensifican la crisis institucional.