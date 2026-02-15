Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro celebran su primer aniversario en San Valentín: "Sigamos siendo felices"

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro están viviendo una de las etapas más bonitas de su relación, ya que ayer, 14 de febrero, cumplieron su primer año como novios y lo celebraron con un viaje a Colombia. Ambos se mostraron muy emocionados por su primer aniversario y así lo dejaron ver en redes sociales.

Xiomy y Farfán, más enamorados que nunca

El exfutbolista de Alianza Lima le pidió a Xiomy que sea su novia el 14 de febrero de 2025, justo en la fecha de San Valentín, por lo que ayer sábado cumplieron su primer año. No tuvo mejor idea que tomarse unas fotos junto a su novia en un hotel de Cartagena, adonde viajaron juntos.

En las instantáneas, ambos aparecen tomados de la mano y muy cariñosos. Incluso, en la segunda fotografía, él le da un beso en la mejilla mientras ella sonríe. Ambos llevan outfits combinados en colores tierra y blanco; además, ella luce una lujosa cartera Goyard.

"Un año juntos, un año de amor, risas y momentos inolvidables. Contigo todo es más bonito. Feliz San Valentín, mi China, te amo ", escribió el exfutbolista, acompañado de dos emojis que demostraban lo enamorado que está.

Por su lado, la influencer también realizó una publicación con imágenes similares y agregó una dedicatoria: "Feliz año, mi Morchi. Quiero agradecerte por este año juntos, lleno de amor y risas. No tienes idea del amor tan bonito que siento hacia ti. Sigamos siendo felices. Gracias por ser mi San Valentín, te amo", escribió.

Los mensajes de felicitaciones no se hicieron esperar en los Instagram de ambos. Varios amigos les desearon las mejores vibras y celebraron su amor, deseándoles muchos más años de sana relación.

Farfán apoya a Xiomy en sus lives

Durante su debut en el programa 'América Hoy', la modelo reveló que la aparición de su pareja Jefferson Farfán en uno de sus más recientes lives de TikTok, la ayudó a incrementar sus ventas de ropa.

Es así que tras los comentarios de su compañero Edson Dávila, quien señaló que el exfutbolista luce muy enamorado a tal punto de aparecer en redes sociales, Xiomy no tuvo problemas en revelar que, gracias a su presencia, logró incrementar sus ventas, sin dejar de recalcar que dicha situación se dio manera muy espontánea.

De esta manera, Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro demuestran que su historia avanza firme y enamorada. A un año de oficializar su romance, celebran con detalles, viajes y mensajes públicos que confirman su felicidad. Sus seguidores esperan que este sea solo el primero de muchos aniversarios más juntos llenos de amor verdadero.