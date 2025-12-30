La uva triplica su venta a horas de Año Nuevo: ¿Cuál es la historia detrás de la tradición de comerlas a medianoche?

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Amenidades

A pocas horas de recibir el 2026, los comerciantes del Mercado Mayorista N.° 2 de La Victoria reportan que la venta de uvas se ha triplicado respecto a la temporada habitual. La fruta se convierte en protagonista de las celebraciones, pues forma parte de una de las cábalas más populares: comer 12 uvas a la medianoche, cada una representando un mes del año y un deseo.

En diálogo con Exitosa, un comerciante explicó que la demanda se dispara en los últimos días de diciembre. Entre las variedades más buscadas figuran la uva Italia, con un precio de S/ 3.50 el kilo, y las verdes sin pepa, que alcanzan los S/ 4.00.

Además, otros frutos como la manzana caña, la delicia y las cerezas también se suman a las mesas festivas, aunque ninguna alcanza el simbolismo de la uva en esta fecha.

Las uvas se convirtieron en el símbolo máximo de propseridad para año nuevo.

El origen de la tradición

Aunque hoy parece una costumbre universal, la tradición de comer 12 uvas a la medianoche llegó a América Latina desde España. Según el periodista Jeff Koehler, existen dos teorías sobre su origen:

Década de 1880: la burguesía española, imitando a la francesa, comenzó a celebrar la Nochevieja comiendo uvas y brindando con vino espumante. Poco después, madrileños en la Puerta del Sol adoptaron la práctica, incluso con ironía hacia la clase alta.

la burguesía española, imitando a la francesa, comenzó a celebrar la Nochevieja comiendo uvas y brindando con vino espumante. Poco después, madrileños en la Puerta del Sol adoptaron la práctica, incluso con ironía hacia la clase alta. Año 1909: los productores de Alicante tuvieron un excedente de uvas blancas de la variedad Aledo y lanzaron una ingeniosa estrategia de venta. Desde entonces, se popularizó como las "uvas de la buena suerte".

Cada uva representa cada campanada de la medianoche y un deseo por cada una.

Una costumbre que cruzó fronteras

La tradición se expandió rápidamente y hoy es parte esencial de las celebraciones en países de habla hispana. En Perú, se convirtió en una de las cábalas más esperadas: al sonar las campanadas, cada uva simboliza un deseo y la esperanza de prosperidad para el nuevo año.

En muchos hogares, la práctica se acompaña de otras cábalas como usar ropa interior amarilla, correr con maletas o colocarse debajo de la mesa. Sin embargo, ninguna tiene tanta fuerza simbólica como las uvas, que se han convertido en el verdadero ícono de la medianoche.

Así, mientras los mercados se llenan de compradores buscando su docena de uvas, la historia recuerda que detrás de cada fruto hay más que un simple ritual: es un legado cultural que viajó desde España y se transformó en símbolo de esperanza en nuestras mesas.

Este 31 de diciembre, entre brindis y abrazos, las uvas volverán a ser protagonistas de la medianoche, cargadas de deseos y sueños para el 2026.