Nayib Bukele lanza SORPRESIVO mensaje sobre Perú tras ver desfilar su imagen en carnaval de Cajamarca

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Lo que comenzó como una llamativa protesta en Celendín, región Cajamarca, terminó cruzando fronteras y generando revuelo internacional. Un grupo de ciudadanos colocó una gran piñata con la imagen del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, rodeada de personas disfrazadas de presos, para pedir que se implemente el llamado "modelo Bukele" en el Perú.

Sin embargo, lo que nadie esperaba era la reacción del propio mandatario. Desde sus redes sociales, Bukele publicó un breve y contundente mensaje: "¿Perú?". La sola palabra bastó para desatar una avalancha de comentarios, reacciones y debates entre usuarios peruanos y extranjeros.

Una protesta que buscó llamar la atención

La piñata, de gran tamaño, fue colocada en un punto visible de Celendín. A su alrededor, varias personas vestidas con trajes que simulaban uniformes de reclusos reforzaban el mensaje. La escena fue acompañada por pedidos públicos y comentarios en redes para que las autoridades evalúen aplicar medidas similares en Cajamarca.

El acto tuvo un fuerte componente simbólico. La figura de Bukele representaba, según los manifestantes, un modelo de seguridad que consideran efectivo frente al avance del crimen. Los disfraces de presosm en tanto, buscaban reflejar lo que en su juicio, debería ocurrir con quienes comenten delitos.

Algunos asistentes señalaron que la inseguridad es una de las principales preocupaciones en la zona y que esperan acciones más firmes por parte de las autoridades locales y nacionales.

Reacciones y debate

La actividad no estuvo exenta de polémica. Mientras algunos ciudadanos respaldaron la iniciativa y destacaron la creatividad de la protesta, otros cuestionaron que se promueva un modelo extranjero sin un debate más amplio sobre sus implicancias.

El llamado "modelo Bukele" ha sido defendido por quienes valoran la reducción de la criminalidad en El Salvador, pero también ha recibido críticas de organismos internacioonales por posibles vulneraciones a derechos fundamentales.

En Celendín, la escena de la piñata y los "presos" dejó en claro el nivel de preocupación que existe en parte de la población frente a la inseguridad. Más allá del impacto visual y del tono llamativo de la proteste, el mensaje fue directo; hay un sector ciudadano que exige cambios urgentes.

El episodio refleja un fenómeno que se repite en varias ciudades del país: cuando la sensación de inseguridad crece, también lo hacen las demandas por medidas más duras.

La pregunta de fonde es si replicar modelos externos es la solución o si el camino pasa por fortaleceer las instituciones locales. Mientras tanto, en Celendin, la imagen de Bukele como piñata ya se convirtió en tema de conversación.