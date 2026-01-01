RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
Sin heridos

Incendio destruyó histórica iglesia de Ámsterdam a pocas horas del inicio del año 2026

La torre de una iglesia de Ámsterdam quedó destruida tras un incendio generado durante el inicio del Año Nuevo en los Países Bajos. No se registraron pérdidas humanas, al momento.

Iglesia de Vondelkerk de Amsterdam quedó completamente calcinada
Iglesia de Vondelkerk de Amsterdam quedó completamente calcinada (Agencia EFE)

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 01/01/2026

A pocas horas del inicio del Año Nuevo 2026, un incendio destruyó parte de una iglesia ubicada en Ámsterdam, la cual cuenta con un histórico legado para los Países Bajos.

Según información preliminar, debido a las celebraciones del nuevo año, el uso de fuegos artificiales y material pirotécnico habría sido el causante del incendio ocurrido en una de las torres de la iglesia.

Destrucción tras incendio en iglesia

Este jueves 1 de enero del 2026, las celebraciones por el ingreso de un nuevo año han traído consigo algunas lamentables pérdidas, en este caso, materiales. La ocurrencia de un incendio en la iglesia Vondelkerk de Ámsterdam dejó destruida parte de la infraestructura mientras se dejaba atrás el año viejo.

Según los videos del siniestro, una de las torres de la iglesia terminó por derrumbarse y parte del techo sufrió graves daños. Sin embargo, la estructura del edificio completo se habría mantenido en pie.

Causas del incendio en investigación

Por el momento, no se ha determinado la causa que originó el incendio. Mas, según testimonios recogidos por el medio noticias neerlandesa NOS, algunos vecinos informaron que observaron la cercanía de fuegos artificiales cerca a la torre donde se originó el siniestro. 

La iglesia Vondelkerk del siglo XIX ya había sufrido un gran incendio en 1904 y es obra del arquitecto holandés P.J.H. Cuypers, diseñador del edificio Rijksmuseum y de la Estación Central de la capital holandesa. En 1977, la iglesia fue clausurada y, posteriormente, se vendió a un muy bajo precio a un inversor que luego la dejó en abandono. 

Año nuevo con disturbios en Países Bajos

Durante la transición del año 2025 al Año Nuevo 2026, Países Bajos sufrió de diversos disturbios producto de las celebraciones. Al menos dos personas fallecieron por fuegos artificiales y actos violentos en contra de la Policía. 

Las víctimas del material pirotécnico es un menor de 17 años y un hombre de 38 los que fueron agraviados a causa de los fuegos artificiales. Además, tres personas resultaron gravemente heridas. 

Países Bajos ha prohibido el uso de material pirotécnico y solo estaba permitido su uso hasta el 31 de enero del 2025. Ante la prohibición, se habría presentado mayor presencia de estos artefactos.

