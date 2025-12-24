El cosmos también celebra: NASA muestra al mundo el árbol de Navidad en el espacio

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Amenidades

En plena temporada navideña, la NASA difundió una imagen impactante del cúmulo estelar NGC 2264, conocido como el Christmas Tree Cluster. La composición, realizada con datos del Observatorio de Rayos X Chandra y observaciones ópticas del astrofotógrafo Michael Clow, muestra destellos azules y blancos rodeados de filamentos de gas que evocan las ramas y agujas de un árbol navideño.

La fotografía combina colores científicos: rojo, púrpura, azul y blanco corresponden a emisiones de rayos X, mientras que verde y violeta provienen de luz visible captada desde la Tierra. El resultado es un espectáculo visual que circula ampliamente en redes sociales y que la NASA describe como una manera de acercar la ciencia al público.

O Christmas tree, o cosmic tree 🎄



Located about 2,500 light-years from Earth, NGC 2264 is a cluster of young stars between one and five million years old. The stars appear as blue and white lights surrounded by swirls of gas—the "pine needles" of the tree—with green... pic.twitter.com/BWa24VLCHP — NASA Ames (@NASAAmes) December 24, 2025

Historia y descubrimiento

El cúmulo NGC 2264 fue identificado en 1784 por William Herschel, uno de los astrónomos más influyentes del siglo XVIII. Se ubica en la constelación de Monoceros, a unos 2.500 años luz de la Tierra, y está compuesto por estrellas jóvenes de entre 1 y 5 millones de años, lo que explica sus colores blancos y azules.

La región incluye varios objetos celestes: el Christmas Tree Cluster, la Nebulosa del Cono y la llamada Fox Fur Nebula, todos agrupados bajo la misma designación del New General Catalogue. Desde su descubrimiento, NGC 2264 ha sido observado con frecuencia por su peculiar disposición triangular de estrellas, que recuerda a un árbol iluminado.

NGC 2264, fotografiada en el infrarrojo por el telescopio Spitzer.

Un espectáculo visual y científico

Más allá de su belleza, el cúmulo es una región activa de formación estelar. Los científicos destacan que observar cómo interactúan las estrellas jóvenes con el gas circundante es clave para entender la evolución estelar. En otras longitudes de onda, la zona ha sido apodada como "corona cósmica" (cosmic wreath), por su forma circular.

El parecido con un árbol de Navidad convierte a NGC 2264 en un símbolo festivo y científico a la vez. Para los astrónomos, es un laboratorio natural; para el público, una postal cósmica que recuerda que el universo también celebra con luz y color.

La imagen del Christmas Tree Cluster difundida por la NASA no solo deslumbra por su parecido con un árbol navideño, sino que también reafirma la importancia de la astronomía como puente entre ciencia y cultura. Descubierto en el siglo XVIII y aún en estudio, NGC 2264 es un recordatorio de que el cosmos guarda espectáculos visuales capaces de inspirar tanto conocimiento como emoción.