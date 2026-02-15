Laura Spoya: captan a joven llevándose cosas de la camioneta de la modelo tras accidente en Surco

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Laura Spoya protagonizó un accidente de tránsito en una concurrida avenida de Surco hace unos días y terminó hospitalizada debido a la gravedad de sus lesiones. Hasta el momento se siguen investigando las causas del accidente, pero un nuevo reportaje ha revelado que una persona sacó cosas de la camioneta de la modelo en plena madrugada.

¿Quién se llevó las cosas de Laura Spoya?

El programa 'Reporte Semanal' narró todos los detalles del accidente de la ex Miss Perú, desde el momento en que chocó aproximadamente a las tres de la madrugada hasta la cirugía a la que fue sometida, ya que tenía comprometidas algunas vértebras.

Según el reportaje, tras el accidente llegó un grupo de bomberos y policías para tomar constancia de los hechos y auxiliar a la modelo, quien se salvó gracias a que se activaron las bolsas de aire de su camioneta.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que, a los pocos minutos, llegó un joven a bordo de una camioneta blanca. Se estacionó en la acera de enfrente para luego cruzar la pista y sacar cosas del vehículo de Laura. En sus manos se puede apreciar que llevaba una almohada y otros objetos que no lograron ser identificados.

Según el reportaje, retiró objetos del vehículo en dos oportunidades y, antes de que pudiera retirarse, un policía lo interceptó, pero tras una breve conversación lo dejó ir. Hasta el momento se desconoce la identidad del joven.

Cabe resaltar que la conductora de 'La Manada' declaró desde un inicio que el accidente se debió a que estaba muy cansada por exceso de trabajo, descartando completamente la posibilidad de que haya estado en estado de ebriedad, como se rumoreó en varios programas y redes sociales.

Médico habla sobre Laura Spoya

Alberto Salazar, cirujano que operó a la Laura Spoya, explicó que la modelo y conductora de televisión estuvo a punto de quedar inválida debido a la gravedad de la lesión en su columna vertebral.

"Podía dejarla inválida, a ese nivel. Ella tenía fracturada la vértebra L1", señaló el especialista en entrevista para el programa Al sexto día. La declaración confirma lo que Spoya ya había relatado previamente: que un milímetro más en el impacto habría bastado para que no pudiera volver a caminar.

Salazar detalló que la fractura sufrida por Spoya se clasifica como "A3" dentro de la nomenclatura internacional, lo que significa que todo el cuerpo vertebral quedó aplastado y destrozado en varios pedazos. La vértebra L1, ubicada en la mitad de la columna y considerada la "bisagra natural" de la movilidad, estuvo comprometida, lo que resalta la magnitud del riesgo.

Es así que, en medio de la investigación por el accidente que sufrió Laura Spoya, la aparición de un joven retirando objetos de su camioneta ha generado más dudas que respuestas. Mientras se esclarecen los hechos, la conductora continúa recuperándose y reafirma que todo se debió al cansancio, negando otros rumores.