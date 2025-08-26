Bypass Las Torres: Plan de desvío vehicular en la Av. Ramiro Prialé empezará este 27 de agosto

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Amenidades

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) activará desde este miércoles 27 de agosto, un plan de desvío vehicular como parte de los trabajos de rehabilitación integral de pistas en los accesos al nuevo bypass Las Torres.

Los trabajos del futuro viaducto de 1.4 kilómetros que busca agilizar el tránsito hacia Chosica y distritos aledaños se realizarán en la Av. Ramiro Prialé, en un período de 45 días y durante las 24 horas del día.

Sepa el plan de desvío vehicular

Como parte de las labores que permitirán optimizar la infraestructura y la transitabilidad en esta importante vía y todo Lima Este, la entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) exhortó a los conductores a tener en cuenta las siguientes rutas alternas, las cuales se detallan a continuación:

Se cerrará la avenida Ramiro Prialé en los tramos de:

avenidas Huachipa y Las Torres.

avenidas Carapongo y Ferrocarril.

Rutas de desvío establecidas:

De Lima a Chosica: la Av. Ramiro Prialé funcionará en doble sentido.

la Av. Ramiro Prialé funcionará en doble sentido. De Lima a Carapongo: por Ramiro Prialé, doblar en la avenida Ferrocarril y continuar por la avenida Carapongo.

por Ramiro Prialé, doblar en la avenida Ferrocarril y continuar por la avenida Carapongo. De Chosica a Lima: ingresar por Ramiro Prialé o Carapongo, dirigirse a la avenida Las Torres, continuar por la calle Los Robles, girar en la avenida Huachipa y retomar la vía.

ingresar por Ramiro Prialé o Carapongo, dirigirse a la avenida Las Torres, continuar por la calle Los Robles, girar en la avenida Huachipa y retomar la vía. De Cajamarquilla a Lima: circular por Las Torres, Circunvalación, Huachipa y luego la Av. Ramiro Prialé.

circular por Las Torres, Circunvalación, Huachipa y luego la Av. Ramiro Prialé. De Santa Clara a Lima: tomar las avenidas Las Torres, Carapongo, Ramiro Prialé, Las Torres, Los Robles, Huachipa y finalmente Ramiro Prialé.

tomar las avenidas Las Torres, Carapongo, Ramiro Prialé, Las Torres, Los Robles, Huachipa y finalmente Ramiro Prialé. De Lima a Huachipa: deberán ingresar por la avenida Los Laureles.

Plan de desvío vehicular en la Av. Ramiro Prialé.

Es importante señalar que, por la avenida Circunvalación solo podrán circular buses de transporte público, según el plan de Emape.

Detalles del proyecto

La obra, ejecutada por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos, incluye también rampas de acceso, muros de contención, sardineles, señalización vial, guardavías y captafaros, con el objetivo de reforzar la seguridad para los conductores y los pasajeros.

El bypass Las Torres busca transformar la conectividad en Lima Este, junto con la ampliación de 4 kilómetros de la autopista Ramiro Prialé. Estas intervenciones permitirán reducir los tiempos de viaje entre Lima y Chosica, mejorar el acceso a Huachipa y descongestionar la Carretera Central.

Vale destacar que, el proyecto ubicado en el cruce de la autopista Ramiro Prialé con la avenida Las Torres, en el distrito de Lurigancho-Chosica, presenta un avance del 40 % de ejecución.

De esta manera, el plan de desvío vehicular empezará este miércoles 27 de agosto, los conductores ya cuentan con toda la información para evitar contratiempos.