Política
Pretende independizar el Cercado de la MML

Congreso: Presentan proyecto de ley que busca crear la Municipalidad Distrital del Cercado de Lima

La congresista Susel Paredes presentó un proyecto de ley mediante el cual busca crear la Municipalidad Distrital del Cercado de Lima, la cual tendría su propio alcalde y Concejo Municipal.

Centro de Lima.
Centro de Lima. Difusión

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 26/08/2025

La congresista Susel Paredes Piqué (Bloque Democrático Popular), presentó un proyecto de ley con el objetivo de crear la Municipalidad Distrital del Cercado de Lima, "como entidad de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa".

En su texto presentado este martes 26 de agosto, a través de la plataforma institucional del Congreso, el Proyecto de Ley N.° 12210/2025-CR busca modificar los artículos 3, 157 y 161 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Alcances del proyecto de ley 

Sobre el territorio que tendría a cargo la futura Municipalidad Distrital del Cercado de Lima, esta comprendería lo que actualmente es el Lima Cercado, conforme a los límites establecidos por la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Sobre las autoridades que tendría la entidad municipal, contaría con un alcalde y un Concejo Municipal, "elegidos por sufragio directo, conforme a la legislación electoral vigente", precisa el documento.

Proyecto de ley
Proyecto de ley

Asimismo, su propuesta tiene como finalidad "corregir una anomalía institucional vigente", haciendo énfasis a que el Cercado de Lima, a diferencia del resto de los distritos del país, no cuenta con una municipalidad distrital propia, "lo que restringe su desarrollo territorial, la eficiencia en la prestación de servicios públicos y el ejercicio efectivo de la democracia local".

Transferencia y funciones

La Municipalidad Metropolitana de Lima, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas, realizará las acciones necesarias para la transferencia de competencias, recursos, bienes y personal a la Municipalidad Distrital del Cercado de Lima, conforme a un Plan de Transferencia, en un plazo no mayor de 180 días calendario, contados a partir de la aprobación de la presente ley.

Del mismo modo, la transferencia de recursos, bienes y personal establecidos, se realiza, en un plazo no mayor de 30 días calendarios, contados desde la instalación de las autoridades distritales.

Entre las principales atribuciones de la nueva municipalidad destacarían "aprobar, mediante ordenanza, las normas reguladoras del Proyecto de la Costa Verde, del Sistema Metropolitano de Seguridad Ciudadana, de la Economía y Hacienda Municipal",  entre otras. 

Por su parte, sus principales funciones serían "constituir, organizar y administrar el sistema metropolitano de parques, integrado por parques zonales existentes, parques zoológicos, jardines botánicos y bosques naturales en forma directa o a través de sus organismos descentralizados o de terceros mediante concesión".

De esta manera, la parlamentaria presenta su iniciativa con el objetivo de independizar el Cercado de la MML. 

