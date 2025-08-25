Conductores de Ramiro Prialé esperaron más de tres horas para cruzar la autopista

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La autopista de la Ramiro Prialé presentó una larga congestión que dejó a los vehículos atorados en el tramo por más de tres horas. Conductores y pasajeros mostraron su molestia ante la larga espera.

Construcción de un bypass intensificó tráfico

Un tramo de la autopista Ramiro Prialé a la altura del centro poblado Santa María de Huachipa quedó paralizada por casi tres horas por la gran congestión vehicular de la vía.

Alrededor de las ocho de la noche, vehículos de carga pesada, automóviles, camionetas, buses de transporte, combis, entre otros, no podían avanzar la vía por el trabajo a raíz de la construcción de un bypass. La obstrucción generó una larga fila de vehículos que, por un lado, rompieron las vías para salir por un atajo, y por el otro, no podían salir el embotellamiento.

En particular, los buses de servicio público, dejaron a varios transeúntes a la espera de que el auto los trasladara. Por la congestión no podían acceder a ninguno de ellos. En conversación con TV Perú, uno de los pasajeros indicó que la vía es rápido usualmente pero que la construcción del bypass en la intersección de las autopista Ramiro Prialé y Las Torres sería responsable de congestionamiento.

Descongestión del tránsito demoró más de tres horas

La congestión de la autopista a raí de la construcción del bypass, que justamente tiene como fin liberar el tráfico, generó muchas molestias entre los conductores y pasajeros de buses.

A raíz del embotellamiento, muchas personas optaron por descender de los vehículos de transporte público para transitar la vía caminando. Algunos transeúntes comentaron que estuvieron atrapados en un mismo punto durante más de una hora lo que motivó que bajaran de los buses.

Una considerable cantidad de pasajeros optaron por la opción de caminar para tratar de avanzar con la esperanza de encontrar un desvío donde puedan abordar otro transporte público más adelantado y continuar su ruta.

Sin embargo, muchos buses no tuvieron otra opción que esperar que el tránsito desfogara. Los carros prácticamente estacionados sin poder movilizarse por más de una hora y los pasajeros en una larga espera por conseguir un vehículo por bastante tiempo fueron la señal de alto congestionamiento de la autopista.

Durante más de tres horas, conductores y pasajeros tuvieron que esperar la descongestión de la vía a raíz de la construcción de una bypass a la altura del centro poblado Santa María de Huachipa.