Estrella de España IMPACTA con INESPERADA confesión a poco de enfrentar a Argentina en la final del Mundial: "Me retiro..."

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A tan solo horas de llevarse a cabo la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, un futbolista del combinado europeo ha impactado con una inesperada confesión durante una entrevista que concedió en la que afirmó que cumplirá algo determinante si es que logra levantar el título de la competición máxima del fútbol.

Confesión inesperada: ¿Un adiós anticipado?

El epílogo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha quedado sacudido por la tremenda 'bomba' que soltó el lateral izquierdo de La Furia Roja, Marc Cucurella, respecto a su continuidad vistiendo la camiseta de su país. Resulta que reveló que de consagrarse campeón habrá disputado sus últimos minutos en la selección.

"Si gano el Mundial, llamaré a Luis (de la Fuente) al día siguiente para decirle que me retiro de la selección. Creo que con la Eurocopa y un Mundial, no se puede pedir nada más", declaró a Movistar Plus durante un documental realizado en 2025.

Apenas a sus 27 años, el nuevo jugador del Real Madrid ha preferido colgar los botines en la cima más alta antes que estirar su trayectoria. Recordemos que, en la pasada Eurocopa de Alemania se volvió tendencia tras teñirse su icónica melena de rojo.

Ahora, siendo uno de las figuras del cuadro dirigido por Luis De la Fuente, asume que podría cerrar el ciclo perfecto siendo campeón europeo y del mundo, dos de los trofeos más codiciados del planeta. De lograr una victoria ante Argentina, España perdería a una de sus piezas que ha tenido un destacado rendimiento en los últimos años.

Vale señalar que, Argentina y España chocarán este domingo, 19 de julio, en el MetLife Stadium desde las 2:00 p.m. (hora local), en el que Marc Cucurella luchará por alcanzar la segunda estrella de su país y poder tener una despedida con honores.

"Si gano la Copa del Mundo, llamo a Luis al día siguiente, y le digo que ME RETIRO DE LA SELECCIÓN.



Con una Eurocopa y una Copa del Mundo, no puedo hacer nada mejor".



Marc Cucurella. 😳🇪🇸 pic.twitter.com/q3Q9IdupJ0 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 17, 2026

Una segunda confesión insólita

Por si fuera poco, el exfutbolista del Chelsea realizó una segunda confesión de lograr el tan ansiado título del Mundial 2026. Resulta que aseguró que si alcnza tal objetivo llevará impregnado en su piel al entrenador de la selección española.

"Me podría hacer un tatuaje pequeñito de Luis De la Fuente, la cara. Creo que es un buen recuerdo. No me he pensado dónde, pero creo que está bien", comentó el defensa.

Como vemos, a tan solo horas de disputarse la gran final del Mundial 2026, un futbolista estrella de España ha causado gran impacto revelando que consagrarse con el título del torneo consideraría retirarse de la selección europea.