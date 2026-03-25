¿Por qué algunos hombres serían infieles? La explicación desde la psicología

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Amenidades

Más allá del engaño. Expertos y psicólogos revelan al menos siete factores por los cuales algunos hombres serían infieles a sus parejas. No es una justificación, sino una explicación basada en la ciencia.

¿Por qué los hombres serían infieles según la ciencia?

El tema de infidelidad sigue causando gran revuelo en la farándula peruana tras revelarse que Said Palao habría "sacado los pies del plato" no solo en Argentina, sino también en Colombia, pese a estar casado con Alejandra Baigorria, de acuerdo a las últimas imágenes difundidas por el programa 'Magaly TV: La Firme'.

En el marco de esa inesperada revelación, algunos no pueden evitar preguntarse por qué ciertos hombres tienden a engañar a sus parejas. De acuerdo a especialistas como Noam Shpancer, psicólogo, sería varias las razones, entre ellos, porque tienen "bajos niveles de satisfacción en la parte íntima", lo que los lleva a buscar satisfacer sus necesidades con otra persona.

Por su parte, la docente de Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de México, Magdalena Varela Macedo, realizó un estudio donde los resultados arrojaron tres razones por los que los hombres traicionan la confianza de sus parejas.

Necesidad de más satisfacción.

Necesidad biológica: Se relaciona con los impulsos naturales del ser humano, como el deseo y la búsqueda de reproducción, que en estos casos, influyen en la infidelidad.

Se relaciona con los impulsos naturales del ser humano, como el deseo y la búsqueda de reproducción, que en estos casos, influyen en la infidelidad. Necesidad de generar furia a la pareja: Aunque son pocos los casos, el 50% de los hombres les satisface que su pareja conozca sobre la infidelidad.

Razones psicológicas, según los especialistas

Pero no solo esas serían las razones, sino que los especialistas en psicología y un estudio de la Johns Hopkins University también se detallan otros posibles desencadenantes de una infidelidad:

La inmadurez : En algunos casos, la falta de experiencia en las relaciones comprometidas puede llevar a un hombre a cometer una infidelidad.

: En algunos casos, la falta de experiencia en las relaciones comprometidas puede llevar a un hombre a cometer una infidelidad. Inseguridad y baja autoestima.

Impulsividad : Cuando se les presenta la oportunidad simplemente lo hacen sin pensar en las consecuencias que este acto puede conllevar.

: Cuando se les presenta la oportunidad simplemente lo hacen sin pensar en las consecuencias que este acto puede conllevar. Egoísmo: Pueden mentir y guardar la infidelidad como secreto sin remordimientos ni arrepentimientos.

Consejos ante una infidelidad

La infidelidad no siempre significa el fin definitivo. Si existe voluntad por ambas partes, la terapia de pareja es una herramienta fundamental para reconstruir la confianza y entender las causas profundas del problema.

Además, ten en cuenta que Avance Psicólogos revela que actualmente un 36% del género masculino confiesa haber cometido infidelidad, mientras que un 27% del femenino afirman haberlo sido también. Una investigación realizada por Magdalena Varela Macedo por parte de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), encontró los principales argumentos de las mujeres infieles.

Busca sentirse deseada, admirada y hermosa.

Quiere encontrar una relación íntima, emocional y romántica.

La soledad también es un factor a considerar.

Se sienten atraídas a una persona en particular.

La psicología moderna revela algunas razones por las cuales algunos hombres tienden a ser infieles a sus parejas. Algunos individuos necesitan sentirse "deseados" por nuevas personas para confirmar su atractivo.