¿Cómo saber si tu pareja es infiel?: 10 SEÑALES CLAVE para detectar el engaño

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Amenidades

Aunque cada relación es un mundo, la psicología te revela algunos comportamientos y 10 señales clave que pueden ayudarte a detectar si tu pareja te es infiel. ¿Qué métodos usan para ocultar sus aventuras?

¿Cómo saber si tu pareja te es infiel?

Un nuevo escándalo remeció la farándula peruana: Said Palao y Mario Irivarren fueron captados con otras mujeres en un yate en Argentina, pese a que ambos eran hombres comprometidos.

En medio de esta polémica, muchas parejas quedaron con la incertidumbre sobre si es correcto dejar a sus "amores" ir de viaje con sus amigos y sin ellos a su lado. Recuerda que, aunque cada relación es un mundo, la psicología de la infidelidad revela patrones de comportamiento que se repiten casi matemáticamente.

El psicólogo Eduardo Bracamonte, en el programa 'Contra el Tráfico' de Exitosa, brindó un mejor panorama sobre cuáles serían algunos indicios que te podrían alertar si tu pareja te es infiel, lo que deja marcas profundas en la confianza y en la autoestima de quienes se ven involucrados.

"Una persona que es infiel empieza a tener más salidas, pero hay un incremento de la actividad social los fines de semana. Las famosas reuniones de trabajo como a las 10:00 p.m., un sábado o un feriado. Cuida más su imagen o se vuelve una persona extremadamente limpia", expresó en un inicio.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ |En diálogo con Exitosa, el psicólogo Eduardo Bracamonte señaló que una persona infiel suele dar muestras en el cambio de conducta. Indica que aumenta la actividad social o incluso las excusas podrían venir relacionándolas con reuniones laborales en días... pic.twitter.com/p1o0HfcGkz — Exitosa Noticias (@exitosape) March 18, 2026

11 señales clave para detectar infidelidad

Seguidamente, el psicólogo también detalló que son las mujeres quienes tienen "una mayor amplitud para detectar esos cambios sutiles". Por otro lado, un estudio de abril de 2022 de Personality and Individual Difference exploró las estrategias comunes que usan los infieles para ocultar su infidelidad.

Según el autor, se ha descubierto que los infieles emplean más de 53 tácticas diferentes para ocultar su infidelidad, pero te revelamos 10 de ellas:

Su celular se vuelve un búnker: Si antes dejaba el móvil en cualquier lugar y ahora no se separa de él ni para ir al baño , o lo coloca siempre con la pantalla hacia abajo, es la primera señal de alerta. El cambio de contraseñas sin previo aviso es el "clásico" de la era digital. Incluso, para mantener oculta su infidelidad en línea, muchos llegan a comprar un segundo teléfono dedicado a contactar a su pareja sentimental.

Si antes dejaba el móvil en cualquier lugar y ahora , o lo coloca siempre con la pantalla hacia abajo, es la primera señal de alerta. El cambio de contraseñas sin es el "clásico" de la era digital. Incluso, para mantener oculta su infidelidad muchos llegan a comprar un dedicado a contactar a su pareja sentimental. Desatención y distanciamiento emocional: Si la conexión emocional se corta, si ya no te cuenta sus problemas o sus sueños, es probable que esté depositando esa energía en otra persona.

emocional: Si la conexión emocional se corta, si ya no te cuenta sus problemas o sus sueños, es probable que esté depositando esa energía en otra persona. Mejora excesiva de la apariencia física: Empezar el gimnasio de golpe, cambiar el estilo de ropa o usar un perfume nuevo.

Empezar el gimnasio de golpe, cambiar el estilo de ropa o usar un perfume nuevo. Actitud a la defensiva: Si reacciona con enojo ante preguntas simples, sin que haya una acusación de por medio, puede ser una forma de ocultar algo.

Otras señales que te advierten de un engaño

Variaciones en la intimidad.

Usarán a sus amigos como coartada: Si sus ausencias generan dudas, las atribuyen a visitar a un amigo o colega cercano.

Si sus ausencias generan dudas, las atribuyen a visitar a un amigo o colega cercano. Gastos inexplicables : Retiros de efectivo o cargos en tarjetas en horarios extraños

: Retiros de efectivo o cargos en tarjetas en horarios extraños El trabajo como excusa : Sale más tarde, viaja por la empresa los fines de semana o trabaja horas extra que antes no hacía.

: Sale más tarde, viaja por la empresa los fines de semana o trabaja horas extra que antes no hacía. Cambios en el lenguaje corporal: evita el contacto visual, se muestra inquieto, tartamudea o se sonroja sin motivo.

evita el contacto visual, se muestra inquieto, tartamudea o se sonroja sin motivo. "Duchas" inmediatas: Llegar a casa y meterse directo a la ducha para eliminar olores o rastros.

Los infieles no dejarán rastro digital de su aventura.

Si sospechas que tu pareja realiza alguna de esas 11 señales de alerta de una traición, lo ideal es mantener una conversación y expresar tu sentir. Descubrir una infidelidad es un proceso doloroso que requiere cabeza fría. Los expertos recomiendan no tomar decisiones impulsivas y, sobre todo, priorizar tu salud mental.