Expertos revelan el RASGO COMÚN que comparten las personas que son INFIELES

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Amenidades

La infidelidad es un tema complejo influenciado por diversos factores, pero una experta en citas dio a conocer un rasgo psicológico común que comparte las personas que engañan a sus parejas. ¿De qué se trata?

¿Qué rasgo en común tienen todos los infieles?

En los últimos días ha salido a relucir una noticia que ha causado revuelo en la farándula peruana: Mario Irivarren y Said Palao fueron captados en un yate en Argentina con otras mujeres, pese a que ambos teníans parejas. Tras confirmarse su infidelidad, Onelia Molina terminó con la popular 'Calavera Coqueta', mientras que el matrimonio de Said y Alejandra Baigorria sigue en vilo.

En medio de esa polémica situación, no se puede evitar abordar el tema de la infidelidad. Es así como la psicóloga experta en citas, Paula Orell, explicó en una publicación de TikTok que hay un rasgo psicológico que suele repetirse entre quienes deciden traicionar a sus parejas y "sacar los pies del plato".

Aunque Orell subraya que no existe un único perfil de persona infiel, sí identifica este aspecto como un elemento frecuente: la baja autoestima. De acuerdo a la psicóloga, las personas que engañan a quienes le juraron amor eterno, tienen una percepción debilitada de sí mismas y desarrollan una dependencia excesiva de la validación externa.

Infidelidad en pareja: Inesperada característica

"Una persona con buena autoestima no necesita que los demás le digan lo bonita que es para sentirse y creerse bonita", asegura la especialista en la famosa plataforma china.

Es decir, para Orell, esto se basa en cómo una persona puede llegar a relacionarse emocionalmente de manera automática a quien le muestre interés o admiración hasta el punto de, sin darse cuenta, convertirse en ser esclavo(a) de ser valioso en la mirada de otro fuera de su relación.

En el marco de esa revelación, la experta en citas aconseja que para evitar ser propensos a cometer una infidelidad se debe trabajar primero en fortalecer su autoestima y trabajar en su autovaloración como medida preventiva.

Otras perspectivas psicológicas

La interpretación de Paula Orell de que las personas personas con autoestima baja dependen demasiado de la validación externa y por el cual tienden a ser infieles no es universal entre sus colegas en Psicología, ya que la experta psicoterapeuta, Esther Perel, autora de libros como "Mating in Captivity" y "The State of Affairs" sostuvo que las causas de infidelidad suelen variar.

Esta especialista argumenta que factores como la búsqueda de novedad, el deseo de explorar diferentes versiones de uno mismo o la insatisfacción en la relación también inciden en que una persona traicione a su pareja. Otros de los factores comunes que hallaron los expertos están:

La insatisfacción emocional o sexual.

La falta de comunicación en la pareja.

La rutina en pareja.

Infidelidad influenciado por varios factores, según expertos en psicología.

Es así como expertos en psicología revelan un rasgo común entre quienes son infieles: la baja autoestima y la necesidad de validación externa con la probabilidad de engaño a sus parejas.