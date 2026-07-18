Senamhi emite ALERTA ROJA por condiciones extremas que podrían desatar incendios forestales en la sierra y selva sur

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo aviso del Senamhi ha sido reportado una alerta roja a la población las condiciones extremas que favorecerían el inicio de incendios forestales en la sierra y selva sur.

Reporte de Senamhi envía alerta roja

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso, mediante el cual advierte que, entre el 19 y el 23 de julio, se presentarán condiciones atmosféricas que podrían favorecer la ocurrencia y propagación de incendios forestales en diversas regiones de la sierra y la selva sur del país.

De acuerdo con la entidad, este escenario responde a una combinación de factores meteorológicos que incrementan el riesgo de que se inicien y expandan incendios, especialmente en zonas con abundante vegetación seca.

Entre las principales condiciones previstas se encuentran el incremento de la temperatura diurna, un alto índice de radiación ultravioleta (UV), la ausencia de precipitaciones y una disminución de la humedad ambiental, elementos que favorecen la rápida propagación del fuego.

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Estas condiciones podrían favorecer la ocurrencia y propagación de incendios forestales en la sierra y selva sur.



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Por medio del mapa difundido, se muestra distintos niveles de riesgo en el territorio nacional. Las áreas con mayor probabilidad de registrar incendios forestales se ubican en la zona sur del país, donde el nivel de peligro alcanza la categoría extrema.

¿Qué zonas se verán afectadas por esta alerta roja?

Las regiones que podrían verse más afectadas por estas condiciones son: Ica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Tacna y Puno, donde las altas temperaturas y la escasez de lluvias podrían facilitar el desarrollo de incendios forestales de rápida expansión.

Ante este panorama, el Senamhi exhortó a las autoridades y a la población a mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y adoptar medidas de prevención.

Incluso, recordó que gran parte de los incendios forestales se originan por actividades humanas, como la quema de pastizales o residuos agrícolas, por lo que hizo un llamado a evitar estas prácticas durante el periodo de alerta.

Impacto de los incendios forestales

Los incendios forestales representan una seria amenaza para los ecosistemas, la biodiversidad y las actividades económicas, además de poner en riesgo la salud y la seguridad de las poblaciones cercanas debido al humo y la pérdida de cobertura vegetal.

El Senamhi continuará monitoreando las condiciones atmosféricas en el país y actualizará sus avisos en caso de que el riesgo aumente o se extienda a otras zonas.

Mientras tanto, Senamhi recomendó seguir las indicaciones de las autoridades competentes y reportar de inmediato cualquier indicio de incendio forestal para facilitar una respuesta oportuna y evitar que el fuego se propague.