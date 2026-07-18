Corte de LUZ el 19 y 20 de julio: ¿Qué distritos se verán afectados con la interrupción del servicio?

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz sorprenderá al país el 19 y 20 de julio. Conoce qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico. ¿Tu zona está en la lista y a qué hora se ejecutará la interrupción?

Corte de luz el 19 y 20 de julio: Motivo de la suspensión

Si pensabas hacer trabajo remoto o hacer uso de algún electrodoméstico en casa el domingo 19 o lunes 20 de julio, lo ideal es identificar primero si tu hogar está dentro de la lista de los distritos que se verán afectados con el corte de luz programado para esas fechas.

Pues bien, Hidrandina, responsable de la distribución eléctrica en el norte del país; y la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL), reportaron que ejecutarán restricción del recurso en distintos sectores de La Libertad, Cajamarca y Arequipa por trabajos de mantenimiento preventivo con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad y mejorar la infraestructura de la red eléctrica.

Distritos afectados por corte de luz el 19 de julio

En ese marco, exhortó a sus respectivos usuarios a tomar medidas preventivas. De acuerdo a lo revelado por la SEAL, a través de su cuenta oficial de Facebook, el corte de luz el domingo 19 de julio se realizará siguiendo el siguiente cronograma, en la 'Ciudad Blanca':

Corte de luz en urbanizaciones del distrito de Arequipa: Centro Histórico desde las 6:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., precisamente por trabajos en el circuito La Marina desde REC-200529.

Asimismo, el corte del servicio afectará, desde las 6:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., los distritos de Atico, Mariano Nicolás Valcárcel, Ocoña, Río Grande y Yanaquihua, en los sectores que se detallan en la imagen:

Zonas sin electricidad el 19 de julio.

Por su parte, Hidrandina precisó que el corte del servicio eléctrico el domingo afectará distritos de La Libertad, entre ellos:

Desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Moche: Parque Industrial Sur, Huaca de Sol y la Luna, Campiña de Moche, Residencial Las Palmeras, AA.HH. El Palmo; AV. La Marina; Sector Ex Fondo Larrea; Barrio Puente Moche; Conjunto Habitacional Curva de Sol; CP Santa Lucía y San Jorge; Barrio Nuevo; Sector la Barranca, CP. Las Torres de San Borja-Av. Las Américas, Pueblo Moche.

Mientras que en Cajamarca, la interrupción del servicio será en:

Zonas sin luz el domingo, en Cajamarca.

Zonas sin electricidad el 20 de julio

Finalmente, Hidrandina precisó que la suspensión temporal del servicio eléctrico el lunes será en Trujillo, La Libertad, entre ellos:

Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:30 a.m. en Urb. San Andrés I Etapa: Av. España cdra. 01, 27, Av. Larco cdra. 01, Ca. Francisco Luna cdra. 01, Ca, Colombia cdra. 01, Ca. San Andrés cdra. 02, Av. Argentina cdra. 01.

Interrupción del servicio el 20 de julio en Trujillo.

Ante el anuncio del corte de luz, asegúrate de tener celulares y laptops con batería al 100%, además, recuerda desenchufar aparatos sensibles para evitar daños por posibles picos de tensión al retorno del servicio.

Es así como Hidrandina y la SEAL anunciaron qué distritos del país se verán afectados con el corte de luz que tienen programados respectivamente para el 19 y 20 de julio.