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SISMO se reporta en Perú HOY, sábado 18 de julio: Conoce la magnitud y el epicentro de este temblor

Nuevo sismo se reportó esta tarde de sábado 18 de julio, según el reciente reporte del IGP: Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro.

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 18/07/2026

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Un nuevo sismo se registró en Perú. Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro de este último movimiento telúrico que impactó a la población este sábado 18 de julio, según el último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo en Perú hoy, ¿cuál fue la magnitud y el epicentro?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de temblores en el territorio nacional.

Debido a esta preocupante situación, las autoridades de nuestro país mantienen constante monitoreo sobre las actividades sísmicas que se puedan registrar en territorio peruano.

En esta oportunidad, el sismo tuvo un impacto con una magnitud de 3.7 y fue registrado durante la tarde de este sábado 18 de julio, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 16:54 y tuvo como epicentro una zona ubicada a 93 kilómetros al norte este de Pampa Hermosa, Ucayali, Loreto.

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De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0467, el evento tuvo una profundidad de 35 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -6.47 y longitud -74.87. Además, dada la magnitud del movimiento, es probable que no haya sido percibido por los habitantes de la zona.

Boletín informativo sísmico nacional

Con este reporte, el Instituto Geofísico del Perú detalló que este tipo de avisos permite conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio nacional y mantener actualizada la información de manera verificada para las autoridades y la población que requiere tomar precauciones ante posibles nuevos temblores en el país.

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La reciente publicación reportada en Loreto se suma a la actividad sísmica que constantemente es monitoreada por el IGP a través de sus estaciones distribuidas en diferentes puntos del territorio nacional

Por esta razón, los especialistas señalan que la ocurrencia de sismos de baja magnitud forma parte del comportamiento natural de la dinámica interna de la Tierra que se percibe en el país y se reporta por las autoridades correspondientes.

Finalmente, es fundamental conocer el epicentro, la magnitud y demás detalles del reportados por el IGP en Loreto, siempre priorizando la calma, el plan de emergencia familiar y tener preparada una mochila de emergencia con artículos de primera necesidad.

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