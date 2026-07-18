¿Rutas tendrán cambios por la final del Mundial 2026? Estos serán los horarios del transporte público para este domingo

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La final de la Copa del Mundo entre Argentina y España, que se disputará este domingo 19 de julio, ha generado dudas entre los usuarios sobre los horarios y las frecuencias del transporte público en la capital. A continuación, te contamos lo que se sabe.

¿Horarios y frecuencias del transporte público tendrán cambios por la final del Mundial 2026?

Pese a la mayor afluencia de personas prevista por la final del Mundial, el transporte público operará con su programación habitual de domingo. No habrá cambios en los horarios ni en las frecuencias, aunque el servicio podrá ajustarse según la demanda de pasajeros durante la jornada.

El servicio de transporte público regular funcionará de 4:30 a. m. hasta la medianoche, sujeto a la demanda de usuarios. Asimismo, estos serán los horarios del Metropolitano para este domingo:

Ruta A: operará de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. desde el Terminal Naranjal hacia la Estación Central. En el sentido contrario, desde la Estación Central hacia Naranjal, atenderá de 5:35 a. m. a 10:00 p. m.

operará de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. desde el Terminal Naranjal hacia la Estación Central. En el sentido contrario, desde la Estación Central hacia Naranjal, atenderá de 5:35 a. m. a 10:00 p. m. Ruta B: funcionará de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. en ambos sentidos, entre Chimpu Ocllo y la Estación Central.

funcionará de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. en ambos sentidos, entre Chimpu Ocllo y la Estación Central. Ruta C: brindará servicio de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. en ambos sentidos, entre la estación Ramón Castilla y la estación Matellini.

brindará servicio de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. en ambos sentidos, entre la estación Ramón Castilla y la estación Matellini. Ruta D: no estará disponible, debido a que este servicio solo opera de lunes a viernes.

Los corredores complementarios atenderán de 5 a. m. a 11 p. m. con sus recorridos establecidos. En tanto, el servicio de taxis autorizados estará disponible durante las 24 horas del día.

Por su parte, la Línea 1 del Metro de Lima brindará atención de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con una frecuencia de paso de trenes que variará entre cinco y 12 minutos, según el horario.

¿Dónde se puede ver el partido Argentina vs España en pantalla gigante?

A través de sus redes sociales, la Municipalidad de Surco ha anunciado que realizará una actividad titulada "Surco Fifa Fest", una jornada en la que se proyectará en una pantalla gigante el partido de la final y contará con una serie de actividades recreativas para las familias.

"Municipalidad de Santiago de Surco te invita a disfrutar de una experiencia vibrante este domingo 19 de julio en el Parque de la Amistad. El esperado encuentro entre Argentina y España será transmitido en pantalla gigante, frente al Arco Morisco, con ingreso libre", según lo publicado en el post de Instagram

Finalmente, los horarios establecidos por el transporte público para este domingo que se desarrollará el partido final del Mundial 2026, seguirá su curso según lo publicado por las instituciones correspondientes.