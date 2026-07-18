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Francia vs. Inglaterra EN VIVO: Sigue AQUÍ el MINUTO A MINUTO del partido por el tercer puesto del Mundial 2026

Las selecciones de Francia e Inglaterra se enfrentan en el Hard Rock Stadium de Miami por el tercer puesto del Mundial 2026. Sigue aquí el minuto a minuto del partido entre ambas escuadraas europeas.

Francia e Inglaterra se enfrentan por el tercer puesto del Mundial 2026
Francia e Inglaterra se enfrentan por el tercer puesto del Mundial 2026 (Foto: Composición Exitosa)

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 18/07/2026

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Tras quedar a un paso de llegar a la final, las selecciones de Francia e Inglaterra disputarán este sábado el partido por el tercer puesto del Mundial de fútbol 2026. Este compromiso de consolación se dará luego de que ambas escuadras fueron eliminadas en las semifinales del torneo por lo que buscarán despedirse de la mejor manera.

Ahora, en Exitosa te invitamos a seguir el minuto a minuto de este encuentro en búsqueda del tercer puesto entre franceses e ingleses que se desarrollará en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

Francia vs. Inglaterra: MINUTO A MINUTO

18' | ¡GOOOOL de 

11'| Gol anulado para Inglaterra

Se anula un gol de Bukayo Saka por posición adelantada.

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10' | Henderson ataja un buen disparo francés

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6' | Rashford intenta en área rival

Marcus Rashford quiso generar peligro con un disparo en el pórtico de Maignan, pero Malo Gusto.

5' | Inglaterra se adueña del balón

El cuadro diriido por Thomas Tuchel impone condiciones y domina el juego

3' |¡GOOOOL de Inglaterra!

Declan Rice anota el 1-0 a favor de 'Los Tres Leones'

Pitazo inicial. Ya rueda el balón en el Hard Rock Stadium en el duelo entre franceses e ingleses.

Francia vs. Inglaterra: alineaciones confirmadas

'Les Bleus' se perfilaban como los favoritos para levantar el trofeo y llevaba un paso arrollador, sin embargo, fueron anulados por España en la semifinal y cayeron 2-0. Mientras que, 'Los Tres Leones' estuvo a punto de tener el boleto al epílogo de la competición, pero Argentina volteó el partido de forma épica para dejar el marcador final 2-1.

  • Francia: Mike Maignan, Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Théo Hernández, Warren Zaïre-Emery, Adrien Rabiot, Michael Olise, Rayan Cherki, Désiré Doué y Kylian Mbappé.
  • Inglaterra: Dean Henderson, Jarrell Quansah Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence, Declan Rice, Eberechi Eze, Morgan Rogers, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Ivan Toney.

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