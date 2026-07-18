Keiko Fujimori se reúne con representantes del Banco Mundial: Definieron agenda de trabajo para los próximos 5 años

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Como parte de los nuevos pasos en la preparación de su próximo gobierno, la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión técnica con representantes del Banco Mundial para definir los temas prioritarios que marcarán el inicio de su gestión desde el 28 de julio.

Una agenda de trabajo para los 5 años de gestión

Este importante encuentro se llevó a cabo el último viernes, 17 de julio, en el que se abordaron diversos temas entre los que resaltaron las acciones que se tomarán para mitigar el impacto del fenómeno El Niño, el desarrollo de infraestructura, financiamiento de proyectos estratégicos y la ejecución de políticas públicas como metas medibles.

Posteriormente, Fujimori Higuchi declaró ante los medios de comunicación que se ha trazado una hoja de ruta para los próximos cinco años de su gestión basada en los objetivos concretos para cada sector del Estado.

"Hemos planteado una agenda de trabajo de cara a los próximos cinco años, con políticas públicas que sean medibles, con metas específicas para cada ministerio. Hemos hablado de las obras de prevención que se tienen que hacer para la llegada del fenómeno El Niño", manifestó la mandataria electa.

Hay que mencionar que, en esta asamblea estuvo presente la vicepresidenta de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro, con quien, de acuerdo a la lideresa de Fuerza Popular, se dialogó sobre la financiación de proyectos en diversos gobiernos gracias a un acuerdo entre el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En esa línea, Keiko Fujimori subrayó que "hay un crédito preaprobado para ayudar al Gobierno del Perú" como parte de las acciones de prevención ante los estragos que podría desencadenar la llegada del fenómeno climático.

De igual manera, puntualizó que durante la reunión también se discutió proyectos de infraestructura sobre todo aquellos vinculados al acceso de agua potable y el fortalecimiento de los servicios básicos.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, se reúne con representantes del Banco Mundial pic.twitter.com/62VeIeM4LA — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 18, 2026

Keiko Fujimori destaca la importancia de esta reunión

Hay que mencionar que, Keiko Fujimori destacó que en este encuentro con representantes del organismo internacional también participaron el primer vicepresidente electo, Luis Galarreta y el jefe del equipo de transferencia, Marco Vinelli, quienes vienen articulando las acciones con el gobierno saliente de José María Balcázar.

"Esto va a ser muy importante porque ya estamos tratando de organizar toda la maquinaria que tiene el gobierno central y, como hemos conversado también con los gobernadores, ver cómo podemos sumar las maquinarias de los gobiernos regionales y poner todo en marcha", finalizó.

Es así que, la presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con los representantes del Banco Mundial con quienes se definió una agenda de trabajo para los años de su gestión. Se abordaron temas como las acciones de prevención ante el fenómeno El Niño, desarrollo de infraestructura, entre otros de gran relevancia.