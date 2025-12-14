El panetón en tajadas de Tottus causa furor en redes y revoluciona la tradición navideña

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Amenidades

La campaña navideña de 2025 en Perú tiene un protagonista inesperado: el panetón en tajadas de Tottus. El producto, lanzado como una alternativa práctica al tradicional panetón entero, se ha convertido en tendencia en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram, donde miles de usuarios comparten reseñas, bromas y comparaciones.

Panetón en tajadas rompe esquemas en la forma tradicional de consumirlo.

El fenómeno viral

Videos mostrando el empaque y las tajadas listas para consumir han alcanzado decenas de miles de interacciones, con comentarios que van desde la sorpresa hasta la nostalgia.

Para muchos, el formato rompe con la costumbre de cortar el panetón en familia, mientras otros lo celebran como una solución práctica para quienes viven solos o buscan evitar desperdicios.

Las razones del éxito

Diversas razones son las que hacen que el producto se haya vuelto tan viral en redes sociales. Y es que el peruano se caracteriza por ser bastante creativo, al punto de llegar a cosas tan insospechadas como dar forma de pan de molde al panetón.

Si bien ya existían personas que compraban panetones regulares y los cortaban en tajadas para experimentar otros modos de comerlo, es la primera vez que una marca, de manera oficial, se atreve a ofrecerlos ya con dicha forma. Esto evoca a una forma de innovar como la vez en Winter's lanzó su presentación del panetón sin frutas ni pasas.

Algunas de las características clave que hacen del panetón en tajadas todo un fenómeno resultan ser:

Practicidad: las tajadas vienen listas para servir, ideales para loncheras o consumo inmediato.

las tajadas vienen listas para servir, ideales para loncheras o consumo inmediato. Precio accesible: se comercializa alrededor de S/9.90 por paquete , posicionándose como alternativa económica frente a panetones completos.

se comercializa alrededor de , posicionándose como alternativa económica frente a panetones completos. Innovación: la presentación rompe con la tradición y genera conversación masiva, un objetivo clave en campañas de temporada.

Reacciones de consumidores

Los comentarios en redes reflejan la división. Sin embargo, no puede negarse que la viralidad ha convertido al producto en un caso de marketing exitoso, donde la innovación en presentación logra captar tanto entusiasmo como polémica.

"Perfecto para quienes no quieren comprar el panetón entero."

"Se pierde la magia de cortar el panetón en casa."

"Panteón empresarial, así alcanza para todos y nadie come de más."

Impacto cultural

El panetón es uno de los símbolos más arraigados de la Navidad peruana, y la propuesta de Tottus abre terreno nuevo para plantearse cómo de puede transformar tradiciones sin perder su esencia.

La aceptación masiva en redes sugiere que el consumidor peruano está dispuesto a experimentar, siempre que el producto mantenga sabor y accesibilidad.

El panetón en tajadas de Tottus se ha convertido en el fenómeno viral de la Navidad 2025 en Perú. Más que un simple producto, representa cómo la innovación puede desafiar tradiciones y generar conversación masiva en la era digital.