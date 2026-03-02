Perritos de Lizeth Marzano siguen ESPERANDO que ella regrese: "Se pone a llorar"

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de diligencias y la detención de Adrián Villar, quien atropelló y mató a Lizeth Marzano, el hermano de la deportista, Gino Marzano, continúa recordándola y revelando detalles desgarradores de su vida y a quiénes más dejó al partir repentinamente.

Mascotas de Lizeth Marzano sumergidas en tristeza por su ausencia

En entrevista con Arriba Mi Gente, tras mostrarse firme en su búsqueda de justicia por el fallecimiento de su hermana y cuestionar las recientes declaraciones de Francesca Montenegro, exnovia de Villar, Marzano reveló que la campeona nacional era amante de los animales.

El hermano de Lizeth se conmovió al confesar un dato íntimo de la deportista: tenía un centro de mascotas. Esto lo llevó a recordar a las dos perritas de la deportista, quienes aun se encuentran esperando a que ella regrese.

"La perrita más grande, que se llama Yaz, era sumamente apegada a mi hermana. Son dos: Yaz y Umi, las mascotas de mi hermana. Y cada vez que ella viajaba, se echaba en el sofá a esperarla. Hasta ahorita la sigue esperando", sostuvo Gino.

Gino Marzano señaló que los comportamientos de las perritas, sobretodo de la más grande, los ha llevado a pedirle a su madre que intente hablarles debido a la tristeza que manifiestan las mascotas.

"(La perrita) Se esconde, se pone a llorar, es increíble el amor del animal, todo lo que siente. Con ella dormía, con ella paraba las 24/7", agregó.

Revelan chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro

En entrevista con 'Sin Rodeos', Montenegro, negó tajantemente haberse encontrado de copiloto en el auto de Villar en el momento de la tragedia y que ninguno consumió alcohol antes. Además, la joven tuvo que responder por la difusión de unos chats que la dejarían mal parada.

En un fragmento de conversación revelado en televisión, Montenegro le dice a Villar que su padre es un excelente abogado, a modo de recomendación.

Seguidamente, se ve que ella le indica al joven que su mamá le preguntaba si deseaba que "que le cuente (a su padre) para ver si te pasa uno de sus peces gordos".

"Los chats evidencian todas las coordinaciones que han tenido. No nos cabe duda a nosotros que todo lo tenían planeado. ¿En qué momento se entregan? Si no hubiesen salido las imágenes, estas personas seguirían ocultas. En el parque, ellos ya sabían todo", aseguró el hermano de Marzano.

