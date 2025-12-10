TC declaró fundada medida cautelar de la JNJ contra el PJ y suspende el retorno de Delia Espinoza

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este miércoles 10 de diciembre se hizo pública la resolución del Tribunal Constitucional que declara fundada la medida cautelar que la Junta Nacional de Justicia presentó contra tres acciones de amparos del Poder Judicial. Una de ellas disponía la restitución Delia Espinoza como fiscal de la Nación, que ha quedado suspendida temporalmente.

Votación fue reñida

Con cuatro votos a favor y tres en contra, el TC falló en favor de la JNJ en una serie de decisiones que van más allá de la demanda de Espinoza Valenzuela. Sobre su caso, resolvió que al suspender el proceso disciplinario, se obstaculiza lo establecido en la Resolución 231-2025-JNJ.

"Al disponer la suspensión provisional de los efectos del procedimiento disciplinario instaurado contra doña Delia Milagros Espinoza Valenzuela, el órgano jurisdiccional está obstruyendo manifiestamente, con un blindaje anómalo el ejercicio de la potestad disciplinaria asignada directamente por la Norma Suprema a la JNJ", indica el argumento del TC.

En lo resuelto por el TC, se advierte de un riesgo inminente a que se dicte una medida cautelar a los Expedientes 02270-2025 y 09337-2024. Con esto, se suspendería de forma provisional los nombramientos de los miembros de la JNJ previo a un pronunciamiento sobre el caso.

Con respecto al Expediente 10506-2025 y su cuaderno cautelar, se alerta que se "afecte la competencia de la entidad demandante". Por tal motivo, la JNJ deberá reponer a Delia Espinoza en un plazo de dos días, cumpliendo las Resoluciones 5 y 9. Si el TC no suspende dichas resoluciones, podrían producirse efectos negativos sobre el cumplimiento adecuado de las funciones.

Los magistrados que votaron a favor fueron Luz Pacheco Zerga (presidenta y con fundamento de voto), Francisco Morales Saravia, Cesar Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez. Lo hicieron en contra los tribunos Helder Domínguez Haro, Gustavo Gutiérrez Ticse y Manuel Monteagudo Valdez.

A falta de sentencia definitiva

Esta medida cautelar otorgada mantendrá sus efectos hasta que se emita la sentencia definitiva en el proceso en curso. Se espera que cuando se resuelva, no se adopten nuevas resoluciones por parte de cualquier instancia del Poder Judicial que comprometa las decisiones que tome la JNJ.

