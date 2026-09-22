Keiko Fujimori afirma ante la ONU que "no va a retroceder" en la persecución del crimen organizado

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Amenidades

Durante su esperado debut en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta Keiko Fujimori, brindó un discurso enfocado casi íntegramente en la seguridad ciudadana y la lucha frontal contra las mafias.

Con un tono enérgico y directo, la mandataria centró su mensaje en la urgencia imperativa de perseguir y desarticular al crimen organizado, al cual no dudó en calificar abiertamente como una nueva forma de "terrorismo" que amenaza sistemáticamente la estabilidad democrática y el desarrollo de las naciones.

Guerra declarada y persecución transnacional

El punto más álgido de su intervención internacional se produjo cuando abordó el violento embate de las organizaciones delictivas que hoy operan sin respetar fronteras.

Fujimori aseguró ante la comunidad global que su administración no cederá terreno frente a la delincuencia. "No vamos a retroceder", enfatizó la jefa de Estado, dejando en claro que la directriz innegociable de su gestión es arrinconar a los cabecillas y operadores de estas peligrosas mafias.

En esa línea, la mandataria detalló que el Estado peruano enfocará la totalidad de sus recursos logísticos, financieros y legales para perseguir el crimen organizado de manera implacable. Su objetivo es despojar a estos grupos de sus fuentes de financiamiento y desarticular sus redes operativas desde la raíz, elevando así el problema de la inseguridad interna a una prioridad absoluta de defensa nacional.

🔴🔵🚨 #AHORA | Durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta Keiko Fujimori reafirmó su postura frente al crimen y sostuvo que su gobierno no retrocederá ante quienes busquen imponer el terror por encima de la ley.



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Intervención militar contra economías ilícitas

Para materializar esta ambiciosa promesa de pacificación, la presidenta anunció una medida de choque contundente: la intervención de las fuerzas del orden militar. Según explicó ante el pleno de la ONU, las Fuerzas Armadas actuarán de forma sostenida en apoyo a la Policía Nacional del Perú.

Esta acción conjunta y focalizada estará destinada a desmantelar tres economías ilícitas específicas que sostienen la estructura de estas organizaciones: el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas.

Al involucrar activamente al fuero militar, el gobierno busca equiparar la capacidad de fuego y la inteligencia táctica frente a cárteles transnacionales que, en los últimos años, han sofisticado su armamento.

🔴🔵🚨 #AHORA | Durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta Keiko Fujimori se refirió a la lucha contra el crimen organizado en el Perú y sostuvo que estas organizaciones deben ser consideradas grupos terroristas y enfrentadas como tales.... pic.twitter.com/YxjMhuwkiF — Exitosa Noticias (@exitosape) September 22, 2026

Consolidación del Escudo de las Américas

Consciente de que el flagelo criminal trasciende largamente las fronteras nacionales, Fujimori aprovechó la máxima tribuna diplomática en Nueva York para ratificar la adhesión del Perú al denominado Escudo de las Américas. Este mecanismo de cooperación regional tiene como objetivo principal blindar el continente mediante el intercambio de inteligencia estratégica y operativos multilaterales.

Así, el debut de Keiko Fujimori en la Asamblea General de la ONU marca un punto de inflexión radical en la narrativa de seguridad del país. Al categorizar al crimen organizado como terrorismo y comprometer el uso del Ejército junto con sólidas alianzas internacionales, la mandataria busca consolidar un liderazgo de mano dura que devuelva la tranquilidad a la región.