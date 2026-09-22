Magaly arremete contra Brando Gallesi, 'Cristorata' y 'Shaggy' tras bromear con caso Liceo: "Asqueroso"

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una transmisión en Kick de Brando Gallesi, 'Cristorata' y 'Shaggy' generó críticas luego de que se burlaron de lo ocurrido en el caso Liceo Naval. Magaly Medina cuestionó públicamente la escena en su programa. Por otro lado, los creadores de contenido se pronunciaron por lo sucedido.

Magaly Medina cuestionó a los creadores de contenido

Durante Magaly TV La Firme, la conductora se refirió al contenido protagonizado por Brando Gallesi, 'Cristorata' y Shaggy', cuestionando las referencias que hicieron con el caso Liceo Naval. Medina señaló que este es un hecho el cual no debía convertirse en motivo de una broma y menos en una transmisión pública.

"Burlarse en un sketch que estaban haciendo de este acto atroz. Asqueroso, asqueroso, con eso no se juega, son tan brutos, que con tal de tener seguidores (hacen esto), porque lo hacen en vivo", manifestó.

La popular 'Urraca' también cuestionó el comportamiento mostrado en medio de la transmisión y sostuvo que los streamers no demostraron sensibilidad ante el caso que involucra a un escolar. Estas declaraciones se dieron luego de haberse difundido el fragmento de la transmisión en redes sociales.

"Al reírse de algo que todos debemos censurar. No es para hacer chiste", expresó

Asimismo, la conductora de espectáculos cuestionó el tipo de contenido que existan pocos límites sobre aquello que se realiza durante las transmisiones en vivo. La conductora vinculó esta situación con la búsqueda de seguidores a través de contenidos polémicos.

"Esa mancha de tiktokeros que están en la plataforma Kick, hace tiempo que perdieron el control de lo que hacen y dicen, porque andan en un terreno donde no hay reglas ni principios", afirmó

¿Qué ocurrió con Brando Gallesi, 'Cristorata' y 'Shaggy'?

Este episodio se dio durante una transmisión de Kick, en la que dichos creadores de contenido participaban en una dinámica dentro de un vehículo mientras estaban caracterizados como personajes de El Chavo del 8. Tras ello, Gallesi realizó un comentario de índole sexual con relación a lo ocurrido en el caso Liceo Naval.

Christopher Puente Viene alias "Cristorata", Andre Merino alias "Shaggy" y el actor Brandon Gallesi, se burlan del joven abusado en el Liceo Naval



Alguien tiene que parar a estos adefesios que no tienen límites, y que son reincidentes ¡MISERABLES! pic.twitter.com/QWDcwOZPMn — Chacotero (@ChacoteroPeru) September 20, 2026

Este fragmento se hizo viral en redes sociales y recibió críticas por las referencias realizadas a la denuncia por agresión sexual en el Liceo Naval Almirante Guise. Sin embargo, Gallesi se pronunció y reconoció que utilizó una expresión equivocada.

La polémica protagonizada por los creadores de contenido surge mientras continúa la investigación por la denuncia de agresión sexual en el Liceo Naval. Las declaraciones de los involucrados fueron difundidas después de la circulación del video y de los cuestionamientos generados en redes sociales.