Congreso entrevistará a candidatos al directorio del Banco Central este 23 y 24 de septiembre: conoce los 11 postulantes

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión de Procedimientos Especiales del Senado llevará a cabo este 23 y 24 de septiembre las entrevistas correspondientes al proceso de elección de integrantes del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Cabe precisar que, en su sesión llevada a cabo este lunes 21, el grupo de trabajo parlamentario que preside el senador Hugo Ccahuana Aymachoque (Juntos Por el Perú), aprobó la modalidad, los horarios, el orden de participación de los candidatos y el tiempo previsto para las entrevistas.

¿Quiénes son los candidatos propuestos a acompañar a Julio Velarde en el Banco Central?

Es importante señalar que, la etapa de entrevistas personales se desarrollará desde las 10:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.; asimismo, el orden de participación se determinará de acuerdo con la hora de ingreso de los expedientes de los postulantes al sistema.

Cada entrevista tendrá una duración máxima de 60 minutos. Asimismo, un representante de cada bancada podrá formular una pregunta al candidato, para lo cual dispondrá de un minuto. La respuesta del postulante no podrá exceder los tres minutos y no se permitirán réplicas ni debates.

Las entrevistas serán presenciales, tanto para los senadores como para los postulantes. Al término de cada presentación, los integrantes de la Comisión llenarán y suscribirán la respectiva ficha de evaluación. Posteriormente, se darán a conocer los puntajes asignados, a fin de que queden registrados en la grabación oficial de la sesión. A continuación, se menciona los 11 candidatos a acompañar a Julio Velarde en el Banco Central:

Juan José Marthans León - propuesta de Renovación Popular

- propuesta de Renovación Popular Diego Macera Poli , Oswaldo Molina Campodónico y José Stok Capella - propuestas de Fuerza Popular

, y - propuestas de Fuerza Popular Óscar Dancourt Masías , Kurt Burneo Farfán y Raúl Mauro Machuca - propuestas de Juntos por el Perú

, y - propuestas de Juntos por el Perú Javier Escobal D'Angelo , José Fernández Baca Llamosa y Santiago Roca Tavella - propuestas del Partido del Buen Gobierno

, y - propuestas del Partido del Buen Gobierno Alejandro Granda Sandoval - propuesta de Ahora Nación

Según el artículo 86 de la Constitución, el BCRP está conformado por un directorio conformado por siete miembros, de los cuales el Poder Ejecutivo de turno designa a cuatro integrantes, incluido a su presidente, y los otros tres miembros son elegidos por el Congreso de la República.

Senado ratificó a Julio Velarde por cinco años más a pedido del Gobierno

El pasado 18 de septiembre, el Senado de la República oficializó la ratificación en el cargo de Julio Emilio Velarde Flores como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) por cinco años más.

En su sesión plenaria llevada a cabo dos días antes, el Senado aprobó con 40 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención, el informe de la Comisión de Procedimientos Especiales que proponía su permanencia en el cargo hasta el 2031.

El procedimiento se enmarca en el literal e) del artículo 203 del Reglamento del Senado, luego de que el Gobierno ratificara su nombramiento con la promulgación de la Resolución Suprema N.º 258-2026-PCM, publicada el pasado 21 de julio.

Finalmente, durante su exposición, el titular de la Comisión, senador Hugo Ccahuana Aymachoque, mencionó que Velarde Flores cumple con los requisitos aplicables al cargo, establecidos en la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del BCRP, el Reglamento del Senado y las normas conexas, quedando expedito a seguir liderando la política monetaria del país.